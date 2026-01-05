  • Новость часаЭксперт: За отставкой главы СБУ Малюка стоят британцы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Миграционная политика обрела зрелость

    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    5 января 2026, 13:56 Мнение

    Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    Трамп разуверился в атаке Киева на резиденцию Путина
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике

    В 2025 году миграционная политика России, кажется, начала обретать цель и смысл. Обновленная концепция миграционной политики до 2030 года и старт работы цифрового профиля мигранта зафиксировали новые приоритеты: отрытые двери для тех, кто готов полностью интегрироваться в российское общество и возможность легальной работы для готовых пополнить российский рынок труда без намерений получить российский паспорт.

    Долгое время миграционная сфера находилась под влиянием крупного бизнеса (прежде всего, строительного) и диаспор. Статистика начала 2025 года, когда МВД насчитало в стране 670 тыс. нелегалов, стала отправной точкой для серьезных изменений. Стихийные облавы на мигрантов сменила цифровизация. С 30 июня 2025 года введен так называемый цифровой профиль мигранта. Биометрия, единая база данных, QR-коды вместо бумажных патентов, которые легко подделать.

    Новая Концепция, утвержденная Владимиром Путиным, изменила саму логику миграционной политики. Логика «пусть приедут миллион человек, а там рынок разберется» порождала этнические анклавы и рост преступности. Теперь фокус сместился на запрос и ответственность работодателя. Нужны строители? Заключай договор, привози, неси за них ответственность, а когда объект сдан – обеспечь их выезд. Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    И все же новые подходы в сфере миграции пока лишь обозначили вектор изменений, но не стали конечной точкой реформы.

    Так, например, документ одной из целей видит увеличение числа иностранцев, разделяющих «традиционные ценности». Как это измерить? Тесты на знание истории и языка, как показала практика прошлых лет, не всегда говорят о культурной близости. Да и коррупции при их сдаче еще достаточно. Цифровизация процесса сдачи экзаменов должна стать абсолютной. Но и само понятие «разделяющих ценности» не должно оставаться размытым. Повторимся, речь должна идти не просто о лояльности, а о культурной совместимости.

    Россия – империя по своему духу и содержанию. Но ее плавильный котел работает только тогда, когда температура государствообразующего народа и его культуры – русских – достаточно высока, а поток вливаний дозирован.

    Здесь мы подходим к главному вызову, который пока лишь штрихами намечен в Концепции. Там сказано, что основным источником пополнения населения должно оставаться «естественное воспроизводство», тогда как миграция – лишь вспомогательное средство. К этим правильным словам остается добавить еще один важнейший элемент: репатриацию.

    За пределами России проживают миллионы людей, для которых русский язык и русская культура – родные. Новая миграционная политика, выстроив барьер для нежелательных элементов, должна, наконец, распахнуть ворота для своих. Пока что путь домой для русского из Казахстана или Германии зачастую сложнее, чем для неквалифицированного рабочего из Средней Азии, которого завозит крупный девелопер. Это системный перекос, который необходимо устранять.

    Упрощенные механизмы для носителей культуры должны стать не исключением, а правилом. России нужны не просто рабочие руки – нужны новые граждане, сопричастные ее судьбе.

    Второй момент, требующий тонкой настройки – правовой статус. С 1 января 2025 года режим «90 из 365» для безвизовых стран отрезвил многих «миграционных туристов». Но важно не скатиться в другую крайность, создав касту «людей второго сорта» внутри страны. Те, кто прошел все жесткие фильтры, сдал биометрию, честно работает и платит налоги, должны чувствовать себя под защитой закона. Электронный профиль мигранта должен защищать легального работника от поборов: если ты «зеленый» в системе, к тебе не может быть вопросов у патрульного в метро.

    Еще один вызов – борьба с этническими анклавами. Опыт Европы наглядно показал: как только государство теряет контроль над частью своей территории, пусть даже это один квартал или рынок, там начинают работать иные законы. Растворение приезжих в социуме, недопущение создания замкнутых этнических экосистем – задача не только МВД, но и градостроительной политики, системы образования. Дети мигрантов, которые не учатся в школах или не говорят по-русски – мина замедленного действия. Требование о знании языка при поступлении в школу, введенное в 2025 году – мера правильная и безальтернативная.

    В 2025 году миграционная политика перестала быть «черной дырой» и становится цифровой процедурой. Теперь важно наполнить технократическую форму смыслом: Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    Другие материалы автора

    Главное
    The Times: Лидер Ирана Хаменеи готовится бежать в Москву
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    NYT: Захват Мадуро демонстрирует стремление США к контролю Южной Америки
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший тягач
    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты
    Долина не передала квартиру Лурье

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Перейти в раздел

    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского

    Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк уходит в отставку. Ему не помогла даже поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка. Как говорят эксперты, перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала. Все эти изменения ведут к серьезным политическим последствиям, в том числе к ослаблению позиций самого Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации