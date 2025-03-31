В Совбезе предупредили о риске мигрантских анклавов в России

Гребенкин: В России возник риск создания изолированных анклавов мигрантских общин

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин заявил о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов в ряде российских регионов. Это связано с компактным проживанием моноэтнических групп мигрантов, занятых в торговле, строительстве и других отраслях, сообщает РИА «Новости».

По его словам, такие анклавы представляют собой риск, так как в них зачастую не соблюдаются российские законы, а также пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки. Это может привести к социальной напряженности и конфликтам в обществе.

Гребенкин отметил, что мигранты, незаконно находящиеся в России, представляют особую опасность. По данным МВД, таких людей насчитывается более 670 тысяч. Это создает нагрузку на социальную инфраструктуру и систему образования, так как в школах с высокой численностью детей мигрантов часто возникают проблемы с языком и поведением.

Кроме того, несбалансированная концентрация мигрантов в некоторых городах негативно влияет на общественную жизнь. В прошлом году было вынесено более 190 тыс. решений о выдворении, депортации и реадмиссии иностранцев, что на треть больше, чем в 2023 году. Принудительно покинули страну 157 тыс. человек, увеличив показатели на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с апреля в России не будут принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка, также вступят в силу законы о борьбе с кибермошенничеством и увеличении социальных пенсий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в реестр МВД внесены около 640 тыс. иностранцев, находящихся в стране нелегально.

Кроме того сообщалось, что в Россию начнут приезжать мигранты из Азиатско-Тихоокеанского региона из-за кадрового кризиса, что поможет решить проблему недостатка рабочей силы в стране.