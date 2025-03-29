Володин сообщил о вступающих в силу в апреле законах по мигрантам и соцпенсиям

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что с апреля введут обязательную проверку законности нахождения на территории России детей мигрантов и уровня их владения русским языком для поступления в школы.

Володин подчеркнул, что это важно для социальной адаптации детей и их успешного обучения.

Также начнет действовать закон против телефонных мошенников: каждому гражданину разрешат иметь не более 20 сим-карт, а на портале Госуслуг можно будет проверить количество оформленных сим-карт. Эти меры направлены на борьбу с использованием услуг связи в кибермошенничестве.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Индексация коснется граждан с инвалидностью, потерявших кормильца, или тех, у кого нет или не хватает трудового стажа для страховой пенсии.

Володин также отметил, что заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях, направленная на привитие традиционных духовно-нравственных ценностей и уважения к памяти защитников Отечества.

Кроме того, Банк России получит право устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании, чтобы контролировать уровень закредитованности граждан и предотвращать риски необеспеченного кредитования.

Ранее Госдума разрешила детям с 14 лет работать в выходные во время каникул.