Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.16 комментариев
Володин сообщил о вступающих в силу в апреле законах по мигрантам и соцпенсиям
С апреля в России не будут принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка, также вступят в силу законы о борьбе с кибермошенничеством и увеличении социальных пенсий, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он указал, что с апреля введут обязательную проверку законности нахождения на территории России детей мигрантов и уровня их владения русским языком для поступления в школы.
Володин подчеркнул, что это важно для социальной адаптации детей и их успешного обучения.
Также начнет действовать закон против телефонных мошенников: каждому гражданину разрешат иметь не более 20 сим-карт, а на портале Госуслуг можно будет проверить количество оформленных сим-карт. Эти меры направлены на борьбу с использованием услуг связи в кибермошенничестве.
Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. Индексация коснется граждан с инвалидностью, потерявших кормильца, или тех, у кого нет или не хватает трудового стажа для страховой пенсии.
Володин также отметил, что заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях, направленная на привитие традиционных духовно-нравственных ценностей и уважения к памяти защитников Отечества.
Кроме того, Банк России получит право устанавливать макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании, чтобы контролировать уровень закредитованности граждан и предотвращать риски необеспеченного кредитования.
Ранее Госдума разрешила детям с 14 лет работать в выходные во время каникул.