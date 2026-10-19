США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

Tекст: Елизавета Шишкова

Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

«Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.