Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии
The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.
Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.
«Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.
Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.
Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.
В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.