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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 12:07 • Новости дня

    США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

    The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.

    Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

    «Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

    В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    17 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, который нацелен на отмену лицензий, смягчающих санкции против поставок российского дизельного топлива.

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла законопроект, который должен помешать реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США, передает ТАСС.

    Разработанный проект предусматривает отмену опубликованной 9 октября генеральной лицензии Минфина США, выводившей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а также аннулирование других лицензий, связанных со смягчением рестрикций против российских энергоносителей. При этом Минфину США запрещается на срок три года выдавать новые подобные разрешения.

    Согласно законопроекту, государственной Корпорации по финансированию международного развития США запрещается участвовать в любых договоренностях, касающихся российских энергоносителей, а администрация в Вашингтоне должна принять дополнительные меры по применению и ужесточению антироссийских санкций; инициативу поддержали еще 17 членов Палаты представителей – 16 демократов и один республиканец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.

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    18 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США

    Новак: Россия будет поставлять дизель в США на традиционных танкерах

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на традиционных танкерах в зависимости от коммерческих условий.

    Поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на танкерах в соответствии с коммерческими условиями, сообщают «Вести».

    «Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условий», – сказал Новак.

    Вице-премьер напомнил, что в рамках договоренностей Соединенные Штаты выпустили лицензию о возможности поставок, сняв ограничения на полгода. По его словам, фрахт, транспортировка и страхование в рамках этих сделок не подвержены американским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак исключил изменение цен на дизель из-за сделки с США. В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива в Соединенные Штаты. В четверг вице-премьер назвал сроки первых поставок российского дизеля на американский рынок.

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    17 октября 2026, 11:17 • Новости дня
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    Дмитриев назвал историческим моментом приостановку санкций Грэма против России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие закона Грэма (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) историческим моментом.

    «Приостановка действия закона Грэма администрацией Президента Трампа – важный и по-настоящему исторический момент», – заявил Дмитриев в своем канале в Telegram.

    Он добавил, что закон Грэма, претерпевший негативные изменения после смерти сенатора, мог остановить экономическое взаимодействие между двумя странами. По его словам, это нанесло бы ущерб американской экономике и мировым рынкам.

    Дмитриев отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечает интересам обеих стран, способствует стабильности мировой экономики и создает основу для прочного мира.

    «Вместо санкций и конфронтации – диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%. Он распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных законом Грэма.

    В пятницу Дмитриев заявлял, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    17 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование

    В МИД назвали отказ Трампа от новых санкций шагом к урегулированию на Украине

    Рябков: Заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение президента США Дональда Трампа заморозить новый закон о санкциях свидетельствует о серьезном намерении Вашингтона помочь урегулировать конфликт на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Отказ американских властей от применения новых ограничений против российских лиц и компаний говорит о серьезности намерений Вашингтона по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Данное решение свидетельствует о серьезности настроя администрации США оказать содействие поиску урегулирования. Теперь ожидаем визга и улюлюканья со стороны Евросоюза и иже с ним», – считает Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России.

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    17 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    США приостановили применение новых санкций против России
    США приостановили применение новых санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом приостановил применение ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Новый указ приостановил введение санкций и пошлин, предусмотренных законом об ужесточении ограничений против России, до специального решения главы государства, принятого по согласованию с министром финансов и, при необходимости, торговым представителем, передает РИА «Новости».

    Вашингтон отказывается от применения санкций против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом. Кроме того, закон включает запрет новых американских инвестиций в Россию и меры по обеспечению запрета импорта российского урана.

    Предусмотренные исключения не распространяются на ранее введенные санкции США против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

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    16 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

    Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил в рамках Российской энергетической недели, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем участникам рынка.

    Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

    А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.

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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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