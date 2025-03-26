Мишустин назвал количество нелегальных мигрантов в России

Мишустин сообщил о 640 тыс. нелегальных мигрантах в России

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин напомнил, что реестр, введенный в действие с февраля 2025 года, содержит информацию об иностранцах, находящихся на территории России нелегально, передает ТАСС. Он отметил, что МВД провело большую работу, установив ограничения для мигрантов, пребывающих в стране без законных оснований.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос миграционной политики является крайне чувствительным и многогранным. Он отметил, что значительная доля нелегальной миграции представляет собой угрозу общественной стабильности и безопасности.

Ранее в Петербурге под суд отдали преступное сообщество, легализовавшее 150 тыс. мигрантов, а в Госдуме предложили ввести норматив на процент мигрантов в городских районах.