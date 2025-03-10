В Госдуме предложили ввести норматив на процент мигрантов в городских районах

Tекст: Дарья Григоренко

Даванков и Авксентьева направили обращение к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести ограничения на сдачу жилья иностранным гражданам в районах с высокой концентрацией мигрантов. В обращении депутаты указали, что в таких районах численность мигрантов не должна превышать 10% от общего числа жителей. В случае превышения этого порога они предлагают запретить сдачу квартир мигрантам, передает ТАСС.

Парламентарии считают, что такие меры помогут предотвратить формирование этнических анклавов и улучшат качество жизни местных жителей. По данным МВД, на которые ссылаются депутаты, более половины иностранных граждан, работающих в России, сосредоточены в Москве и Московской области.

Даванков и Авксентьева также отметили, что в некоторых регионах страны уже предпринимаются попытки регулировать численность мигрантов, однако существующие меры не решают проблему неравномерного распределения мигрантов по территориям, что и является причиной их инициативы.

Ранее заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство изучит вопрос о персональной ответственности для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов. Кроме того, Медведев заявлял, что необходимо быстро выдворить из страны нелегальных мигрантов, страдающих наркоманией.