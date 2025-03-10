В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
В Госдуме предложили ввести норматив на процент мигрантов в городских районах
Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили запретить сдавать квартиры мигрантам в районах с высокой концентрацией мигрантов, ограничив их численность до 10% от общего числа жителей.
Даванков и Авксентьева направили обращение к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести ограничения на сдачу жилья иностранным гражданам в районах с высокой концентрацией мигрантов. В обращении депутаты указали, что в таких районах численность мигрантов не должна превышать 10% от общего числа жителей. В случае превышения этого порога они предлагают запретить сдачу квартир мигрантам, передает ТАСС.
Парламентарии считают, что такие меры помогут предотвратить формирование этнических анклавов и улучшат качество жизни местных жителей. По данным МВД, на которые ссылаются депутаты, более половины иностранных граждан, работающих в России, сосредоточены в Москве и Московской области.
Даванков и Авксентьева также отметили, что в некоторых регионах страны уже предпринимаются попытки регулировать численность мигрантов, однако существующие меры не решают проблему неравномерного распределения мигрантов по территориям, что и является причиной их инициативы.
Ранее заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев заявил, что российское руководство изучит вопрос о персональной ответственности для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов. Кроме того, Медведев заявлял, что необходимо быстро выдворить из страны нелегальных мигрантов, страдающих наркоманией.