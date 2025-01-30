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Медведев призвал оперативно высылать из России мигрантов-наркоманов
Нелегальные мигранты, страдающие наркоманией, а также являющиеся носителями опасных заболеваний, должны быть выдворены за пределы российских границ, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Одна из наиболее острых [проблем] – это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также с теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. В целом весь подход должен быть очень простой – их надо выдворять незамедлительно. Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны, и противодействовать наркомании», – сказал Медведев. Видеозапись с его выступлением опубликована на его странице во «ВКонтакте».
По его словам, действующие законные процедуры зачастую затягиваются, а в случае опасных болезней даже стандартный месячный срок, отведенный для выдворения, может сыграть существенную роль. В ряде случаев такие нелегалы скрываются, а иногда и вовсе получают гражданство, подчеркнул зампред СБ России.
«Нужно проработать механизмы совместных действий ведомств на всех этапах, добиться, чтобы все иностранцы, у которых есть подобного рода заболевания или наркотическая зависимость, максимально быстро выдворялись с территории нашей страны», – подчеркнул он.
По его мнению, в таких случаях «соображения гуманитарного порядка» не должны применяться, поскольку в России достаточно своих заболевших.
Ранее Медведев отмечал, что этнические анклавы из семей мигрантов могут стать источником экстремистских настроений.