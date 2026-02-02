«Росатом» представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину

Tекст: Елизавета Шишкова

В преддверии Дня российской науки Росатом провел мероприятие, объединившее около 200 ведущих ученых и инженеров, говорится на сайте Госкорпорации. На нем были подведены итоги 2025 года и представлены ключевые научные достижения корпорации.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что семь сотрудников отрасли были избраны академиками РАН, а еще двое стали членами-корреспондентами. Пять коллективов с участием работников Росатома стали лауреатами Премии правительства России в области науки и техники, а впервые сотрудники корпорации получили премию «Вызов».

Особое внимание уделяется развитию молодежи: более 30% научного блока составляют молодые исследователи. Три выпуска магистров Национального центра физики и математики показали, что 85% выпускников остались в отрасли, а по программе «Новый Снежинск» за три года дипломы получили 51 человек, все продолжают работать в атомной сфере.

Лауреаты премий представили проекты, формирующие технологический суверенитет России. Среди них – проект АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, который стал основой для станций в Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Беларуси, а также внедрение топлива для атомных ледоколов и плавучих энергостанций, что усиливает развитие Арктики и энергоснабжение удаленных территорий.

Важной темой стало внедрение полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров для радиофармпрепаратов против рака. «Разработка полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это прорыв не только в радиохимии, но и в практической онкологии. Благодаря совместному проекту ФМБА России и госкорпорации Росатом российские врачи получают уникальные инструменты для точечного воздействия на опухоли, а пациенты реальный шанс на продление и улучшение качества жизни», – заявил главный внештатный специалист по медицинской радиологии ФМБА России Юрий Удалов.

На мероприятии также представили технологию производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива для реакторов нового поколения БРЕСТ, решения по переработке литийионных аккумуляторов, а также инновационные эластичные материалы для авиации и космоса. В завершение 20 работников Росатома были награждены государственными и отраслевыми наградами за заслуги в атомной отрасли.