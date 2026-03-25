Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Аэропорт Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию
Представитель Росавиации в Max-канале объявил о переходе аэропорта Внуково в режим работы по согласованию для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Напомним, ранее аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией. После 22.00 на подлете к Москве были сбиты четыре дрона ВСУ.