Средства ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву дрона ВСУ
Вечером среды силы ПВО уничтожили в течение 15 минут четыре дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в 22.30.
Менее чем через 15 минут Собянин добавил, что еще два дрона были ликвидированы на подлете к столице.
Напомним, в течение среды силы ПВО уничтожали вражеские дроны на подступах к Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. В этой связи аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.
Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.