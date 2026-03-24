Премьер Вьетнама подчеркнул особые отношения с Россией

Премьер Вьетнама Фам Минь Тинь назвал Россию важнейшим партнером в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что Россия является главным партнером Вьетнама в Европе, передает ТАСС. По его словам, это прозвучало в ходе вьетнамско-российского бизнес-форума, который прошел в Москве.

«Мы определяем Россию как самого важного партнера в Европе», – сказал премьер. Он отметил, что две страны связывают десятилетия тесного сотрудничества и что отношения между государствами носят особый характер.

Фам Минь Тинь подчеркнул, что между Вьетнамом и Россией наблюдается рост товарооборота. Он также обратился к представителям российского бизнеса с призывом к еще более тесной кооперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 марта премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь прибыл с официальным визитом в Россию.

Позже Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама. А компания «Новатэк» договорилась о поставках газа во Вьетнам.



