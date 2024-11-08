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Объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году
В Новой Москве и Калининградской области строятся фабрики по производству литий-ионных батарей для электромобилей, а в Липецкой области «Росатом» к 2025 году планирует запустить производство тяговых электроприводов.
На формирующемся рынке электромобилей большим спросом пользуются мобильные накопители (тяговые батареи для электродвигателей). Поэтому в Новой Москве и Калининградской области уже строятся фабрики по производству литий-ионных батарей. А в Липецкой области «Росатом» к 2025 году планирует запустить производство тяговых электроприводов в составе электродвигателя, редуктора и инвертора – ключевых компонентов электротранспорта. Об этом в ходе симпозиума «Создавая будущее» заявила директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион.
Она отметила, что «Росатом», располагая промышленными активами полного цикла, рассматривает создание единой платформы для электромобилей. Моноплатформенная концепция может быть воплощена в проекте электромобиля «Атом», который разрабатывается с участием госкорпорации.
«Мы видим, что растет рынок и востребованность чистых транспортных продуктов с участием «Росатома», – сказала Лион. – Всех очень интересует автомобиль «Атом». На мой взгляд, это потому, что мы создаем продукт B2C [для потребительского рынка]».
По ее словам, эта работа ведется в рамках внедрения экосистемы «зеленых» решений, которые касаются не только ядерных технологий, но и качества жизни, а также безопасности. «Ядро нашего бизнеса действительно составляют ядерные технологии, атомная энергетика, но при этом зеленая повестка сегодня гораздо шире, чем просто экология или просто климат. Это вопросы обеспечения безопасности. И в принципе, какого-то комфорта, качества жизни во всем мире, в каждой семье, в каждом доме. Поэтому «Росатом» формирует экосистему «зеленых продуктов», – заявила Лион.
Она отметила, что Атомпром активно развивает производство систем накопления энергии, в том числе стационарных – для балансировки энергобытовой инфраструктуры. Например, для ветрогенерации.