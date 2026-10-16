Силуанов заявил об активном использовании ИИ в правительстве

Силуанов: Правительство активно использует искусственный интеллект

Tекст: Мария Иванова

«Что касается вопросов искусственного интеллекта, то Министерство финансов также внедряет все эти инновации, и в своей работе правительство Российской Федерации активно использует искусственный интеллект в тех вопросах, которые могут быть автоматизированы», – заявил министр финансов.

По его словам, тема искусственного интеллекта обсуждается как одна из главных на встречах Всемирного банка, МВФ и министров финансов G20 в Бангкоке, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что окончательные решения в российской системе управления принимает человек, а искусственный интеллект выступает лишь как второе и третье мнение. Операции по его применению в Минфине уже стали рутинными, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ.

Минфин сообщил, что ИИ может упростить работу с контрактной системой.

В России решили обучать безопасному использованию ИИ.