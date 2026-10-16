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Силуанов заявил об активном использовании ИИ в правительстве
Силуанов: Правительство активно использует искусственный интеллект
Правительство и Министерство финансов активно внедряют в свою работу технологии искусственного интеллекта, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
«Что касается вопросов искусственного интеллекта, то Министерство финансов также внедряет все эти инновации, и в своей работе правительство Российской Федерации активно использует искусственный интеллект в тех вопросах, которые могут быть автоматизированы», – заявил министр финансов.
По его словам, тема искусственного интеллекта обсуждается как одна из главных на встречах Всемирного банка, МВФ и министров финансов G20 в Бангкоке, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что окончательные решения в российской системе управления принимает человек, а искусственный интеллект выступает лишь как второе и третье мнение. Операции по его применению в Минфине уже стали рутинными, добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ.
Минфин сообщил, что ИИ может упростить работу с контрактной системой.
В России решили обучать безопасному использованию ИИ.