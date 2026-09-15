14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.77 комментариев
В России решили обучать безопасному использованию ИИ
В правительстве утвердили документ, который устанавливает обучение правилам безопасной работы граждан при работе с технологиями искусственного интеллекта.
Программа обучения должна включать изучение основополагающих принципов работы нейросетей, их потенциальных рисков и правил безопасного применения, передает ТАСС.
В документе поясняется, что необходимость создания новой программы вызвана фрагментарностью существующих просветительских инициатив. Им не хватает единой методологической основы, и они не охватывают все возрастные и социальные группы.
Подобная ситуация приводит к тому, что россияне получают из разных источников информацию, которая «может быть противоречивой, неполной или недостоверной, что дезориентирует людей и снижает эффективность их защитных реакций».
Ранее российские власти запланировали включить правила безопасного поведения в интернете в образовательные программы всех уровней.
Минпросвещения анонсировало введение школьного курса по искусственному интеллекту и информационной безопасности.
В новом учебном году ученики продолжат осваивать базовые понятия машинного обучения на уроках информатики.