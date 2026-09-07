Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Правила безопасного поведения в интернете решили включить в школьные программы
Российские власти планируют включить правила безопасного поведения в цифровом пространстве в образовательные программы всех уровней, от детских садов до вузов, следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности граждан.
Правила безопасного поведения в интернете станут частью российских образовательных стандартов, передает РИА «Новости». Соответствующие нововведения предусмотрены концепцией повышения уровня цифровой грамотности граждан страны.
«Интеграция единых правил и рекомендаций по безопасному поведению в цифровом пространстве в образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования», – отмечается в документе.
Кроме того, планируется внедрить эти знания в программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации. Рекомендации по цифровой безопасности также будут распространяться через нативную рекламу в медиаконтенте, мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения.
Минпросвещения запланировало введение нового школьного курса по информационной безопасности.