Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
Росздравнадзор начал выяснять причины гибели ребенка на приеме у остеопата в Казани
Росздравнадзор по Татарстану выясняет причины трагической гибели годовалого ребенка в Казани, случившуюся во время приема у остеопата в частной клинике, сообщили в надзорном ведомстве.
Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан начали расследование причин гибели годовалого ребенка. Инцидент произошел в одной из частных клиник Казани во время приема у остеопата, передает ТАСС.
Информация о трагическом случае была опубликована в соцсетях и местных СМИ. По предварительным данным, состояние ребенка ухудшилось в ходе сеанса, после чего сотрудники клиники вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.
В Росздравнадзоре сообщили, что смерть ребенка стала предметом детального расследования, цель которого – выявить все обстоятельства и причины случившегося. Ожидается, что результаты проверки помогут определить, была ли оказана медицинская помощь в соответствии с установленными стандартами и правилами.
Ранее президиум Верховного суда постановил направить на новое апелляционное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорожденного ребенка.
До этого ребенок в Свердловской области умер после приема назначенного врачом лекарства.