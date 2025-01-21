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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

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    21 января 2025, 11:27 • Новости дня

    Росздравнадзор начал выяснять причины гибели ребенка на приеме у остеопата в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    Росздравнадзор по Татарстану выясняет причины трагической гибели годовалого ребенка в Казани, случившуюся во время приема у остеопата в частной клинике, сообщили в надзорном ведомстве.

    Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Республике Татарстан начали расследование причин гибели годовалого ребенка. Инцидент произошел в одной из частных клиник Казани во время приема у остеопата, передает ТАСС.

    Информация о трагическом случае была опубликована в соцсетях и местных СМИ. По предварительным данным, состояние ребенка ухудшилось в ходе сеанса, после чего сотрудники клиники вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.

    В Росздравнадзоре сообщили, что смерть ребенка стала предметом детального расследования, цель которого – выявить все обстоятельства и причины случившегося. Ожидается, что результаты проверки помогут определить, была ли оказана медицинская помощь в соответствии с установленными стандартами и правилами.

    Ранее президиум Верховного суда постановил направить на новое апелляционное рассмотрение дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве новорожденного ребенка.

    До этого ребенок в Свердловской области умер после приема назначенного врачом лекарства.

    20 января 2025, 22:34 • Новости дня
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа

    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.

    Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.

    55-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.

    До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.

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    20 января 2025, 15:56 • Новости дня
    Куценко выразил соболезнования родственникам найденной в его машине погибшей

    Актер Куценко выразил соболезнования после обнаружения тела погибшей женщины в его автомобиле

    Куценко выразил соболезнования родственникам найденной в его машине погибшей
    @ Михаил Киреев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Гоша Куценко выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой было найдено в его автомобиле.

    Куценко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой было найдено в его автомобиле, передает ТАСС.

    «Узнал эту страшную новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», – заявил он.

    Напомним, в автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины. Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в автомобиле актера, ранее был судим за убийство и изнасилование.

    Сообщалось, что актера Гошу Куценко не допрашивали по делу об убийстве после обнаружения тела женщины в его машине в Москве.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    Офицер ВСУ прикрывался ребенком от дрона на передовой в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офицер прикрылся ребенком от российского дрона, российские военные были вынуждены отменить по нему атаку.

    Как сообщает РИА «Новости», начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ рассказал о необычном инциденте на Донецком направлении. Во время одного из вылетов дрона был обнаружен автомобиль командного состава ВСУ. Внутри операторы заметили движение, было принято решение о ликвидации транспортного средства.

    Однако, когда из машины вышли двое человек, стало ясно, что среди них находился офицер с ребенком на руках. Офицер повернулся лицом к дрону, что позволило оператору увидеть ребенка и в последний момент отклонить удар.

    Ранее украинский военнопленный рассказал, что вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    21 января 2025, 01:26 • Новости дня
    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом

    Американские СМИ сообщили о нацистском приветствии Маска на инаугурации Трампа

    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом.

    Миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации Трампа. Он ударил себя правой рукой в грудь и выбросил ее вверх, произнеся: «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам».

    «The Gardian» назвало этот жест «фашистским приветствием на инаугурации». «The Mirror» описало его как «спорный жест, который породил сравнения с нацистской Германией». В свою очередь, «Independent» назвала данный жест «странным».

    Израильский «The Jerusalem Post» сообщил, что Маск повторил похожие жесты три раза во время прямой трансляции. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, породив множество интерпретаций.

    Ранее в Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа после его слов о покорении Марса.

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    20 января 2025, 20:08 • Новости дня
    Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Джо Байден, завершающий срок на посту президента США, объявил о помиловании некоторых родственников в последние часы работы своей администрации.

    Байден помиловал членов своей семьи, включая братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. В заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, отмечается, что члены его семьи подвергаются бескомпромиссным атакам и угрозам, которые, по его мнению, не прекратятся. Он отметил, что данные действия являются политически мотивированными преследованиями, цель которых – навредить ему лично,  передает ТАСС.

    Помилование охватывает братьев Байдена, Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, а также сестру президента Валери и ее мужа Джона. По словам Байдена, данный шаг не следует воспринимать как признание вины с их стороны.

    Ранее Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.

    Напомним, Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Трамп позже раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия.

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    20 января 2025, 19:51 • Новости дня
    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве и сокрытии тела в машине Куценко

    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемого в убийстве женщины и сокрытии ее тела в автомобиле актера Гоши Куценко Альберта Абдуллина поместили под стражу по решению суда, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК.

    Подозреваемый Абдуллин арестован по ходатайству следователей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    В пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы отметили, что его поместили под стражу на два месяца.

    Напомним, в автомобиле ЗАЗ Гоши Куценко нашли тело женщины, подозреваемый ранее был судим за другие преступления. Сам актер выразил соболезнования родственникам убитой.

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    20 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    @ t.me/omar_ski

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Омар Худиев был дисквалифицирован после победы в марафоне La Diagonela в Швейцарии за использование запрещенной фторсодержащей смазки для лыж, что противоречит правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

    Российского лыжника Омара Худиева дисквалифицировали после победы в любительской категории марафона La Diagonela в Швейцарии, передает ТАСС. Причиной стало использование фтора в качестве смазки для лыж.

    Худиев прошел 55 км дистанции за 2 часа 1 минуту 41 секунду, опередив ближайшего соперника на 2 минуты 43,9 секунды. Однако после проверки его лыж на наличие фтора, результат был аннулирован.

    В своем Telegram-канале Худиев написал: «Я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обесфторивал и бежал на фторе».

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение о полном запрете на фторсодержащие мази с сезона 2023/24, ссылаясь на необходимость защиты окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) вернет квоты, которые были заморожены из-за санкций после обострения ситуации на Украине. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что скучает по состязаниям с российскими спортсменами.

    Коментарии (9)
    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    Коментарии (9)
    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    20 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины

    Осужденный за изнасилование спрятал тело женщины в автомобиль Гоши Куценко

    В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в автомобиле актера Юрия (Гоши) Куценко, ранее был судим за убийство и изнасилование, сообщили в правоохранительных органах.

    Мужчину, подозреваемый в убийстве женщины в Москве, задержали после обнаружения тела в раритетном автомобиле ЗАЗ, принадлежащем известному актеру Юрию (Гоше) Куценко, ранее подозреваемый был судим за убийство и изнасилование, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранительных органов, убийство произошло в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее двух ножевых ударов, от которых женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, он перетащил тело в стоящий неподалеку автомобиль.

    Представитель следственных органов подтвердил, что задержанный ранее был судим за убийство, изнасилование и кражу. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств.

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    20 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере, росте добычи углеводородов и отмене перехода на электромобили.

    Трамп в инаугурационной речи сообщил о введении режима ЧП в энергетике, чтобы усилить добычу нефти и газа и снизить инфляцию, передает РИА «Новости». Американский президент заявил, что это поддержит экономику.

    Он подчеркнул, что кризис инфляции был вызван перерасходами и ростом цен на энергоносители. «Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – заявил он, подчеркивая намерение США использовать свои огромные запасы нефти и газа для снижения цен и пополнения стратегических резервов.

    Трамп отметил, что его действия положат конец «зеленой сделке» и отменят обязательный переход на электромобили. Это сохраняет автомобильную промышленность и выполняет обещание американским автоработникам.

    Кроме того, президент анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов. Этот орган будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

    В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки, а также пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 22:58 • Новости дня
    Новозеландские ученые определили пять стран, которые смогут пережить ядерную зиму

    Risk Analysis: В ядерную зиму смогут выжить только пять стран

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Университета Отаго пришли к выводу, что Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова имеют наибольшие шансы пережить ядерную зиму, сообщает Risk Analysis.

    Исследователи из Университета Отаго пришли к выводу, что Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова имеют наибольшие шансы пережить ядерную зиму. Главным фактором для выживания станет способность этих стран поддерживать сельскохозяйственное производство, несмотря на резкое сокращение солнечных дней, передает RT.

    В ходе ядерной войны, по оценкам ученых, в атмосферу может попасть около 150 тераграмм сажи. Это вызовет глобальные климатические изменения, уменьшение количества солнечного света, что приведет к снижению сельскохозяйственного производства в большинстве стран на 80%. В результате страны в северном полушарии окажутся под угрозой вымирания.

    Новозеландские ученые считают, что островные и полуостровные государства, имеют больше шансов выжить, поскольку их географическое положение и климатические условия позволяют сохранить более стабильное сельхозпроизводство. Это связано с возможностью использования местных ресурсов и адаптацией к изменяющимся условиям климата.

    Ранее моделирование Newsweek показало, что последствия термоядерного удара авиабомбой B83 по Москве, Пхеньяну и Пекину могут привести к гибели до 4,2 млн человек.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария.

    Коментарии (5)
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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии

    «Это зондирование со стороны новой администрации Трампа. Американцы решили послать символический сигнал». Такими словами политологи комментируют неожиданное признание западной прессы в том, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Как устроены эти кабели, почему они постоянно рвутся – и какой сигнал посылает Москве Вашингтон? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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