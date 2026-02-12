Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».3 комментария
Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности
Президент России Владимир Путин поручил утверждение концепции повышения уровня цифровой грамотности населения с обучением навыкам информационной безопасности.
В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации:... утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности».
Поручение выдано по итогам заседания Государственного Совета, посвящённого вопросам подготовки кадров для экономики, которое прошло 25 декабря 2025 года.
Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2026 года.
Ранее Путин обозначил достижения и перспективы России.