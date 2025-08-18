  • Новость часаДана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 13:45 • Новости дня

    Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

    Путин и президент ЮАР Рамафоса обсудили итоги переговоров России и США

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили итоги переговоров России и США, а также ситуацию вокруг украинского кризиса, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Путин рассказал о ключевых результатах недавних российско-американских переговоров на высшем уровне, состоявшихся на Аляске.

    Сирил Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые предпринимаются для мирного разрешения украинского кризиса. Лидеры двух стран подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР.

    Также подчеркивалась важность тесного взаимодействия России и ЮАР на международных площадках. Стороны обсудили планы по укреплению сотрудничества и совместной работе в различных глобальных форматах.

    Кремль ранее анонсировал серию международных телефонных переговоров Владимира Путина.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с результатами саммита в Анкоридже.

    Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал Александру Лукашенко о результатах недавнего российско-американского саммита на Аляске.

    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    16 августа 2025, 04:51 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Песков назвал разговор Путина и Трампа на саммите «очень позитивным»

    Песков объяснил отсутствие беседы Путина и Трампа с журналистами после саммита

    Tекст: Ирма Каплан

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске сделали исчерпывающие заявления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Были сделаны исчерпывающие заявления. <...> Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей». Американский президент оценил свою встречу с российским коллегой на 10 из 10 и объяснил, почему.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    16 августа 2025, 03:47 • Новости дня
    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США

    Политолог Бордачев: Подход к диалогу между Россией и США качественно изменился

    Эксперт указал на изменившийся тон диалога между Россией и США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нынешняя тональность диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом качественно отличается от той, что была в последние годы между Россией и США. Стороны продемонстрировали новый подход к самому духу разговора: он был уважительным и основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев.

    «Все мы слышали тональность пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Она была весьма дружественной и качественно отличалась от той тональности, которая которая была в последние годы во взаимоотношениях России и США», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В этом смысле достаточно вспомнить встречу Владимира Путина с Джо Байденом в Швейцарии. Тогда американцы четко дали понять, что военный сценарий для них является наиболее приемлемым, а о диалоге с Россией речи не идет», – напоминает он.

    «Сегодня же мы наблюдаем совершенно иной подход обеих сторон к природе и самому духу разговора: он не является взаимоисключающим и основывается на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях», – продолжил аналитик. И что немаловажно, это должно произойти «не за счет друг друга, а вследствие этих изменений».

    Бордачев отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству, но по-прежнему не намерена отказываться от базовых условий урегулирования конфликта, которые ранее озвучивались Путиным в части устранения первопричин кризиса.

    «Поэтому я допускаю, что сейчас в Европе зазвучит множество радостных криков: Трамп не отдал России территории и не отступил. Но в то же время «червячок сомнений» внутри европейцев все же появится, потому что диалог получился хорошим и, что самое главное, взаимоуважительным», – считает спикер.

    Резюмируя, политолог отметил: «Между Россией и США пока еще есть фундаментальные противоречия, конфликт также не прекращается. Более того, столь сложный конфликт так просто не решить, за одну встречу договориться невозможно. Но диалог идет в правильном направлении».

    Напомним, ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске. «Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», – отметил российский лидер. Он также поблагодарил американского коллегу за предложение приехать на Аляску.

    «Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым». И по-соседски это очень звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, между российским и американским островами всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт», – напомнил президент.

    Путин подчеркнул историческую и культурную близость России и США, напомнив о совместной истории Аляски, наследии русской Америки и сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Кроме того, президент России поблагодарил американцев за сохранение памяти о советских летчиках, погибших при ленд-лизе.

    Президент отметил, что встреч в верхах между Россией и США не было более четырех лет, за это время отношения достигли «самой низкой точки со времен холодной войны». Личная встреча с Трампом, по его словам, была назревшей и прошла на фоне длительной подготовительной работы.

    Одной из ключевых тем стала Украина. Путин заявил о готовности работать над мирным урегулированием, но при условии устранения первопричин кризиса и учета законных интересов в области национальной безопасности России.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», – пояснил российский лидер.

    Он добавил, что согласен с Трампом в необходимости обеспечения безопасности Украины: «Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине».

    Также были затронуты вопросы экономики. Путин отметил положительную динамику в торговле (+20% с начала работы новой администрации США) и выразил уверенность в большом потенциале двустороннего партнерства в торговле, энергетике, цифровых технологиях, космосе и Арктике, призвав «перелистнуть страницу» и вернуться к сотрудничеству.

    «Символично, что неподалеку, на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть из вчера в завтра. И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», – добавил президент.

    Путин поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон»: «В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти – и чем быстрее, тем лучше – до завершения конфликта на Украине».

    В свою очередь Трамп заявил о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, однако сделкой называть эти договоренности он не стал: «У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого».

    Позже Путин озвучил предложение о проведении следующего саммита в российской столице. «Next time in Moscow», – сказал российский лидер по-английски, обращаясь к американскому коллеге. Трамп в ответ отметил, что это предмет для обсуждения. «Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно», – сказал президент США. 

    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    17 августа 2025, 03:58 • Новости дня
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    @ Teresa Suarez/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью, что Париж будет препятствовать любым попыткам демилитаризации Украины и выступать за усиление ее армии как гарантии безопасности страны.

    «Все дипломатические усилия должны быть поддержаны, но реальность окажется на местах. <...> Пока продолжается российская агрессия, мы будем продолжать поддерживать Украину и поддерживать давление на путинский режим. Дипломатия опирается на это соотношение сил», – заявил Аддад в интервью La Trinubne.

    По его словам, Франция регулярно координирует свои действия с американскими, европейскими и украинскими партнерами по подготовке таких встреч, которая состоится в понедельник у Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    «Наша поддержка Украины носит долгосрочный характер. Среди мер – санкции, которые мы только что усилили 18-м пакетом, поставками оружия, работой над гарантиями безопасности под руководством Франции», – добавил он.

    Аддад заявил, что гарантии безопасности Украины должны включать сильную армию страны, в связи с чем любые попытки демилитаризировать ее неприемлемы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что  российская сторона не допустит, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые могут стать угрозой для России и ее народа.

    экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о важной роли России в демилитаризации Украины.


    16 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что состоявшийся на Аляске разговор с Дональдом Трампом был откровенным и приблизил к достижению важных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, стали шагом к достижению важных договоренностей, передает РИА «Новости».

    «Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», – сказал Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Дональдом Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность диалога.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.


    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    15 августа 2025, 22:03 • Новости дня
    Журналист Пискунов рассказал о суровом аляскинском меню для СМИ

    Tекст: Ирма Каплан

    Корреспондент RT Егор Пискунов поделился подробностями проживания журналистов международных СМИ перед встречей президентов России и США на Аляске, он раскрыл некоторые подробности быта и меню.

    Корреспондент RT Егор Пискунов в своем Telegram-канале раскрыл новые подробности обихода представителей российской прессы, размещенных на стадионе на Аляске.

    Пискунов поделился, что в импровизированном палаточном городке ему удалось поспать часа три перед днем переговоров. Организаторы все-таки выключили свет внутри стадиона, но остался довольно громкий гул вытяжки, который спросонья навел журналиста на мысль, что он находится в каком-то рефрижераторе.

    В рефрижераторе он не находился, а поутру его и коллег ждал суровый и аскетичный завтрак.

    «Очень порадовал завтрак: чан с воздухом, немножко фруктиков и вчерашний салат с тунцом, который стоит тут со вчерашнего дня», – иронично заметил Пискунов на видео.

    В районе 17 часов мск (18 Анкоридж) журналист сделал еще одну запись.

    «Кажется, нас тестируют на выносливость! Еще можно добавить, что в общественном душе нашего теперь уже домашнего стадиона горячая вода сегодня так и не пошла», – написал он.

    Через полчаса Пискунов сообщил, что американские военные везут журналистов на базу Эльмендорф Ричардсон, где будет проходить встреча двух президентов, отметив, что представители СМИ России побывают там впервые.

    Он добавил, что журналистов, которые будут освещать встречу Путина и Трампа, досматривают в актовом зале на военной базе в Анкоридже.

    Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, часть российских и американских делегаций разместилась в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиниц. Кроме того, секретная служба США столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой сотрудников при подготовке к саммиту.

    Журналистов российских СМИ разместили на стадионе из-за нехватки мест в отелях, занятых туристами в самый пик сезона,

    16 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

