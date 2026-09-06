Подавление Starlink становится достижимой задачей

Tекст: Борис Джерелиевский

Как известно, спутниковая группировка Starlink является альфой и омегой всей системы боевого управления ВСУ, универсальной платформой, без которой боевая эффективность ВСУ многократно снизится. Она обеспечивает связь между украинскими формированиями и управление войсками. Используя спутниковый интернет, операторы врага осуществляют наведение ударных дронов на наши объекты. Именно поэтому Россия давно ищет способны противодействовать данной системе связи.

Время от времени звучат призывы даже сбивать спутники Starlink. Однако уничтожение иностранных спутников является прямым нарушением Договора о Космосе от 1967 года. Не говоря уж о том, что атака орбитальной группировки противника – это казус белли, перенос войны в космос. И в ответ аналогичные действия будут предприняты и в отношении нашей спутниковой группировки (заметим, куда менее многочисленной, чем у неприятеля).

Да и будет ли эффективна такая атака? Starlink включает около 12 тыс. спутников, и для их уничтожения может просто не хватить средств кинетического воздействия. При этом ликвидация даже части группировки не приведет к полному выходу системы из строя, так как сеть автоматически перераспределяет трафик между оставшимися спутниками.

Уничтожение или выведение спутника из строя иным способом приводит к образованию огромного облака космического мусора. Эти обломки представляют опасность для всех космических аппаратов, включая спутники других стран и даже МКС, и способны вызвать цепную реакцию неконтролируемых столкновений, делая часть орбитального пространства непригодной для использования. Иными словами – не вариант.

Однако есть вполне эффективный и не несущий таких последствий способ: радиоэлектронное подавление связи между спутниками и наземными терминалами, без воздействия на сами космические аппараты. Не так давно подобное устройство для борьбы со Starlink продемонстрировал Китай.

Показанная в КНР СВЧ-установка TPG1000Cs – пока еще экспериментальное и штучное оружие. Россия же разработала собственное антистарлинковское оружие – специальную систему «Волна Купол Гарант». Более того, как заявляется, после проведения успешных испытаний в зоне спецоперации начато уже и серийное производство данной отечественной установки.

«Система «Волна Купол Гарант» оказалась эффективной, и мы начали ее тиражировать, производить серийно. Сейчас количество перешло в качество и, по сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо. Противнику стало невыносимо больно»,

– говорят представители российского ВПК.

Как именно работает комплекс, Минобороны России по понятным причинам официально не сообщает. Звучали оценки, что «Волна» воздействует непосредственно на приемник спутника, искажая информацию, идущую от терминала. Возможно, установка создает паразитические сигналы – «шум», который мешает приему данных с терминала.

Спутники Starlink осуществляют прием сигналов в диапазоне 14-14,5 ГГц, разделенном на восемь каналов шириной 62,5 МГц. Воздействуя на эти каналы, комплекс в зоне своей работы мешает спутнику принимать данные с терминалов. По всей видимости, один комплекс «глушит» только один пролетающий спутник, что делает невозможным полное блокирование сети, поскольку на орбите тысячи аппаратов Starlink. Однако на конкретном, пусть и небольшом участке фронта он создает ощутимые помехи для системы связи противника.

Если верить данным противника, комплекс использует восемь направленных антенн, каждая из которых создает помехи в одном из восьми участков диапазона приема спутником сигналов терминалов. Агентство Reuters со ссылкой на данные ВСУ утверждает, что

комплексы используются нашими войсками для защиты перевозок по трассе «Новороссия» и показали себя весьма эффективно.

Сведения о восьми антеннах комплекса «Волна Купол Гарант» указываются и в других источниках; их отличительной особенностью являются защитные кожухи яйцевидной формы. Все оборудование комплекса перевозится на шести прицепах.

Питание этой довольно энергоемкой аппаратуры осуществляется с помощью мощных автономных генераторов или подключением к электросети. Выведение из строя одного или нескольких элементов не равнозначно прекращению работы всего комплекса, из чего можно сделать вывод, что антенны друг друга дублируют.

Площадь покрытия комплекса, согласно данным противника, составляет около 20 кв. км – показатель, конечно, условный, он может зависеть от ряда факторов, таких как погодные условия, рельеф местности, наличие рядом ЛЭП.

Если представить эту площадь в виде круга, то диаметр защищенного пространства составляет около пяти километров. На данной территории терминалы Starlink теряют связь со спутниками, создается своего рода «купол молчания».

С одной стороны, сам факт того, что комплекс «Волна Купол Гарант» запущен в массовое производство и уже показал свою эффективность, говорит о том, что в России сделан огромный шаг в борьбе со связью противника. С другой – говорить о полной победе над Starlink несколько преждевременно.

Тем более что у системы «Волна Купол Гарант» есть значимые ограничения. Неприятельские источники указывают на высокую заметность комплекса – как визуальную и тепловую, так и в электромагнитном диапазоне. Устройство, отправляющее сильное направленное излучение на спутник, способное «забить» более слабые сигналы терминала, не может быть незаметным по определению.

Сегодня понятие «заметность» равнозначно уязвимости – следовательно, комплекс должен быть защищен системами ПВО и мобильными огневыми группами. Иначе говоря, «Волна Купол Гарант» является не самостоятельным средством защиты от БПЛА, а должен быть интегрирован в системную оборону объекта. Тем более что сам комплекс может быть уязвим для дронов с автономным или двойным наведением (когда БПЛА, потеряв связь со спутником, включает машинное зрение на основе ИИ).

Но можно не сомневаться, что работы по усовершенствованию устройства уже идут. Главная задача – снизить его энергоемкость и размеры. Если комплексы удастся сделать более компактными, их можно будет использовать не только в тылу, но и на передовой. Там они смогут не только защищать наши позиции от дронов, управляемых системой Starlink, но и глушить связь между подразделениями противника.

А если комплекс удастся сделать еще и по-настоящему мобильным, способным работать в движении, то он сможет осуществлять прикрытие наших наступающих войск. Модернизированная таким образом «Волна» имеет все шансы стать повсеместным и обязательным элементом антидронной ПВО как на фронте, так и в глубоком тылу.