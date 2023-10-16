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    16 октября 2023, 21:00

    Как победить «космических союзников» Украины

    Как победить «космических союзников» Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Михаил Котов

    Россия способна перенести спецоперацию на Украине в космическое пространство. По крайней мере это прямо следует из заявления МИД РФ. Как Вашингтон и американские космические корпорации фактически воюют на стороне киевского режима и что могла бы Россия этому противопоставить?

    Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что космическая квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара.

    «Мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине. Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», заявил Ермаков.

    Под «подобной деятельностью» российский дипломат имел в виду работу зарубежных космических аппаратов, предоставляющих информацию украинскому военному руководству. Таким образом, они действительно фактически являются одной из сторон конфликта, несмотря на то что формально являются сугубо гражданскими и в боевых действиях не участвуют.

    Гражданский или военный?

    Согласно «Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» (кратко – «Договор о космосе»), созданному в 1967 году и подписанному более чем 110 государствами, включая все космические державы, космическое пространство не подлежит национальному присвоению. Космос начинается на высоте 100 километров от поверхности Земли и в этом месте уже не действуют никакие границы. Космическое пространство общее.

    Именно на этом правовом статусе и основана вся космическая разведка. Никто не может запретить государству или частной компании запустить на орбиту спутник и наблюдать за любым местом на планете Земля. Это может делать как научный, так и коммерческий или даже военный космический аппарат. Договор запрещает размещение в космосе оружия массового поражения, но ни о каком другом виде вооружений или разведывательных спутниках в нем не говорится. До сегодняшнего дня «Договор о космосе» не нарушался, непосредственно боевых действий в космосе не велось.

    Да, формально существует разделение спутников на военные, гражданские и двойного назначения. Но это скорее можно определить по заказчику конкретного космического аппарата. Гражданский спутник для дистанционного зондирования Земли ничем не отличается от военного спутника со схожим назначением.

    Более того, часто военная и гражданская задачи спокойно уживаются в одном аппарате. Например, спутники GPS или ГЛОНАСС, использующие два типа навигационных сигналов – открытые с обычной точностью и защищенные с повышенной точностью.

    До настоящего времени даже военные космические аппараты, так называемые спутники-инспекторы, использующиеся для изучения аппаратов противника и перехвата информации, не нарушают суверенитет других стран. Время от времени они устраивают «гонки на орбите», но при этом не причиняя урон и не подлетая слишком близко. Уничтожение чужого космического аппарата может стать настоящим casus belli для другой стороны вне зависимости от того, военный это спутник или нет.

    В то же время несомненно и то, что Украина использует спутниковую разведывательную информацию с целью проведения военных операций против российских войск. И это при том, что у самой Украины никакой спутниковой группировки нет. Эту информацию ВСУ предоставляют ее западные партнеры, США как государство и ряд западных частных компаний, имеющих на орбите соответствующие аппараты.

    В этом смысле они – соучастники боевых действий. Без этих космических разведданных возможности украинских войск были бы принципиально иными, гораздо более ограниченными. А значит, и постановка вопроса о возможном уничтожении данных спутников также вполне логична.

    Соединенные Штаты открыто готовятся к боевым действиям в космическом пространстве и публично заявляют, что то же самое делают и Китай, и Россия. При этом командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Ченс Салтцмен подчеркивал, что США имеют и перед Россией, и перед Китаем «преимущество в космической сфере».

    Можно ли сбить спутник?

    Технической проблемы уничтожить космический аппарат противника нет. Уже в XXI веке несколько стран, имеющих такую возможность, проводили подобные испытания.

    В январе 2007 года Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия: метеоспутник FY-1C, находящийся на полярной орбите высотой 865 км, был поражен прямым попаданием противоспутниковой ракеты.


    В 2008 году США с помощью противоракеты SM-3 успешно уничтожили свой спутник USA-193.

    В 2015 году Китай опробовал еще одну ракетную систему. Индия провела подобные испытания в 2019 году. Есть информация о наличии противоспутникового оружия у Израиля.

    15 ноября 2021 года Минобороны РФ сообщило об успешном испытании противоспутникового оружия. Противоспутниковой ракетой «Нудоль» (А-235) был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408» (типа «Целина-Д»), выведенный на орбиту в 1982 году.

    Сбить один спутник действительно не проблема. Проблема в том, что космических аппаратов с каждым годом становится все больше.

    На орбите функционируют многоспутниковые группировки из нескольких десятков или даже сотен отдельных аппаратов. Американская частная компания Maxar Technologies в настоящее время управляет более чем 90 спутниками дистанционного зондирования Земли (именно она чаще всего и предоставляет данные Украине). Компания Planet Labs PBC имеет несколько сотен небольших космических аппаратов Dove. Тысячи аппаратов системы Starlink обеспечивают связь украинским войскам.

    «Для России нет смысла даже пытаться сбить один из них (спутников Starlink – прим. ВЗГЛЯД), потому что их тысячи, и у них нет тысяч противоспутниковых ракет», заявлял, например, генерал Джесси Морхаус из Космического командования США. В целом он прав. Даже если сбить несколько космических аппаратов, это мало повлияет на использование информации, получаемой с других спутников, а вот к эскалации политической напряженности приведет наверняка.

    Впрочем, если будет сбит частный космический аппарат, вряд ли это станет поводом для ответного удара. Зато этот ход может весьма уменьшить желание западных космических коммерсантов работать в пользу украинских военных.

    Последний довод

    Да, существует и возможность массового уничтожения космических аппаратов на орбите. Нет, это не старая байка про «ведро гаек», а тактическое ядерное оружие. Правда, в таком случае будут поражены космические аппараты вне зависимости от национальной принадлежности и рода действий. Ну и такую ситуацию сложно было бы назвать просто «эскалацией напряженности». В данном случае пахнет чем-то вроде начала третьей мировой войны.

    Таким образом, несомненно, МИД прав – космические аппараты могут являться законной целью. Однако удар по спутнику, даже одиночному, даже частному, в любом случае выглядит исключительно серьезным решением.

    Кроме того, рано или поздно войны заканчиваются. А вот обломки космических аппаратов на замусоренных орбитах станут препятствием для запуска новых на сотни, а то и тысячи лет. Ни связи, ни спутниковой навигации, ни телевидения и прогнозов погоды у человечества все это время не будет.

    Таким образом, пока есть хоть малейшая возможность иных решений, более эффективным для России выглядит развитие отечественной спутниковой группировки. Наращивание количества как гражданских, так и военных космических аппаратов. Чем, собственно, и занимается Россия в последние годы.

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