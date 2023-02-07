Россия изменит подход к космической разведке

В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде уверены, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия не получает оттуда картинку столь оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?

Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина создаст для Минобороны спутниковую систему всепогодного зондирования Земли. Как сообщил во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, эта система будет способствовать повышению эффективности войск. Во время мероприятия обсуждался ход проведения опытно-конструкторских работ и был определен срок их выполнения.

Дистанционное зондирование Земли позволяет получать информацию бесконтактными методами о поверхности планеты и объектах на ней, об атмосфере, океане, верхнем слое земной коры. В научных кругах отмечали ранее, что программные комплексы для обработки таких данных разрабатываются в основном в США. Чтобы не зависеть от зарубежных технологий, России необходимо иметь собственную платформу анализа.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее говорил, что к 2030 году Россия должна иметь минимум тысячу спутников связи, дистанционного зондирования Земли, а также метеорологических и навигационных. В ноябре прошлого года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко также анонсировал планы Роскосмоса вывести в этом году на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

Сейчас у России около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться необходимого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году – по 300-350 аппаратов в год. В соответствии с соглашением по перспективным космическим системам и сервисам, с 2023 по 2030 год планируется произвести и вывести на орбиту более 60 спутников дистанционного зондирования Земли и свыше 700 аппаратов спутниковой коммуникации. По словам Борисова, сейчас сроки производства спутников в России «недостаточные».

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Что касается спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, о которой говорит Сергей Шойгу, то с технической точки зрения она, скорее всего, представляет собой группировку из различных спутников ДЗЗ. Какой-то один даже самый совершенный космический аппарат с подобной задачей просто не справится.

Дело в том, что основа наблюдений, это мультиспектральная съемка – в видимых и инфракрасных спектральных каналах. То есть в основе этой системы должно быть заложено совместное использование материалов, позволяющее увидеть то, что в обычном видимом спектре глазу не разобрать. Например, это помогает определению замаскированной техники на фоне леса, которую на обычных фотографиях просто не отличить от зеленой местности. Кроме того, изображения в тепловом или длинноволновом инфракрасном диапазоне помогают получать изображения ночью, когда обычные камеры бессильны.

Также космические аппараты имеют различное разрешение. Это вовсе не означает, что чем оно выше, тем лучше. Высокое разрешение влечет за собой очень узкую полосу сканирования, шириной всего несколько километров. Если же требуется «окинуть взглядом» большую территорию, удобнее использовать космические аппараты с более низким разрешением, способные снять несколько десятков или сотен километров поверхности за один проход.

Но это все варианты для ясной погоды. Если поверхность закрыта облаками, визуальное наблюдение невозможно. В этом случае в действие вступают радиолокационные космические аппараты. Для них облачность и недостаточное освещение – не помеха, они способны генерировать изображения при самой разной погоде, в любое время суток. Все вместе эти приборы на одном космическом аппарате уживаются плохо, могут давать помехи при совместном использовании, да и для каждого из приборов требуется своя оптимальная орбита.

Вот и получается, что система всепогодного дистанционного зондирования Земли – это не один, пусть и самый совершенный технически аппарат, а целая группировка. Кроме того, в зависимости от орбиты аппаратов должно быть несколько, для обеспечения актуального обзора в любое время суток. Добавьте к этому еще и наземные станции, обеспечивающие работу спутников и специальные алгоритмы по автоматической обработке получаемых изображений. Вот это все и будет такой системой, способной серьезно повысить эффективность действий армии.

В экспертной среде также уверены, что военным нужна новая спутниковая система, «поскольку сегодня возникли прикладные задачи по типу контроля линии фронта». «Мы неоднократно слышали сообщения о том, что вся спутниковая мощь западных стран работает на Украину. Тут речь идет по меньшей мере о двух сотнях аппаратов», – считает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

По его словам, контроль российскими военными над украинским театром военных действий «менее точен, чем у противника». «Кроме того, мы не можем получать картинку в режиме онлайн. И тогда видовая разведка становится ахиллесовой пятой. Создание подобной системы позволит нам сравняться с западными аналогами», – уверен эксперт.

Новая система позволит проводить визуальную, радиотехническую и инфракрасную разведку. «Для того, чтобы эта система обеспечивала постоянное нахождение спутников над любой точкой поверхности, количество аппаратов должно исчисляться несколькими сотнями. Каждый из них должен, вращаясь по солнечно-синхронной орбите, «зачищать» свою полосочку поверхности планеты. Дело в том, что спутник видит довольно небольшой участок Земли», – замечает Анпилогов.

По словам эксперта, такие спутники выводятся на солнечно-синхронную орбиту, из-за чего продолжительность «жизни» аппарата «значительно ниже тех, которые расположены на стационарной орбите». Причина в остаточном сопротивлении атмосферы, «которое потихоньку тормозит устройство, в итоге оно сходит с орбиты». «С этим борются за счет двигателей на спутниках. Но когда топливо заканчивается, устройство приходится сжигать в атмосфере. Так что ежегодно надо запускать с десяток новых аппаратов», – предполагает он.

Сроки реализации проекта зависят от того, как быстро удастся перейти к массовому производству спутников.

«У НПО им. Лавочкина есть несколько перспективных платформ, которые позволят собирать спутники на модульной основе, – уверен собеседник. – У нас уже есть программы «Эфир» и «Сфера», которые связаны с нынешними разработками. Это наметки того, как максимально удешевить программу дистанционного зондирования Земли. В той же «Сфере» учтено создание аналога системы Starlink, которая могла бы не только выполнять функции разведки, но и обеспечивать связь».

В том, что Россия остро нуждается в создании новой спутниковой системы зондирования, уверен и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Один спутник в состоянии осматривать одну и ту же часть территории раз в сутки. Соответственно для того, чтобы система работала эффективно, понадобится немало аппаратов. Например, Финляндию, которая уже освоила подобные разработки, устраивает наличие десятка устройств. России нужно гораздо больше», – объяснил он.

«Во времена СССР наша страна располагала подобным оборудованием. Однако в последние десятилетия этим не занимались, проекты приостанавливали, а теперь решили продолжить. Причем изначально спутники создавались как гражданские, но впоследствии стали военными. Таково веяние времени», – заключил Моисеев.

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