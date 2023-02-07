Россия изменит подход к космической разведке

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7 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Запад признал скорую кончину доллара

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
Отказ мира от доллара предрекает самый известный американский экономист, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Нуриэль Рубини. Теперь о закате доллара заговорили не только в России, но и на Западе. Еще более шокирующий прогноз, который делает Рубини: это произойдет в течение всего десяти лет. До сих пор в столь короткие сроки смерти доллара никто не верил.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

После взятия Соледара и успехов в Артемовске российским военным предстоит битва за Северск РИА Новости
Российские военные заняли выгодные рубежи в районе Северска в ДНР, который получает все более важное значение. По некоторым данным, в ближайшее время этот город окажется в эпицентре боевых действий. Почему ему отведена роль «третьего столпа» обороны ВСУ и как могут развиваться дальнейшие события в случае успеха ВС России? Подробности...
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Украина доводит поляков до полного разорения

Многим полякам теперь не по карману самые простые продукты EPA/TASS
«Мы злимся, потому что считаем каждый грош». Такими словами поляки комментируют рекордный взлет цен, который они каждый день видят в магазинах. Сами эти магазины между тем закрываются, и то же самое грозит и фермерским хозяйствам Польши. Люди нищают и начинают экономить на самых обычных вещах. Причем здесь, казалось бы, Украина? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
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Рыцарственный Путин и брехливый Нафталий

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Так ли все было, как рассказывает бывший израильский премьер, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии. Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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    Россия изменит подход к космической разведке

    Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны
    		   7 февраля 2023, 22:00
    Фото: Олег Артемьев/ТАСС
    Текст: Михаил Котов,
    Алёна Задорожная

    В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде уверены, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия не получает оттуда картинку столь оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?

    Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина создаст для Минобороны спутниковую систему всепогодного зондирования Земли. Как сообщил во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, эта система будет способствовать повышению эффективности войск. Во время мероприятия обсуждался ход проведения опытно-конструкторских работ и был определен срок их выполнения.

    Дистанционное зондирование Земли позволяет получать информацию бесконтактными методами о поверхности планеты и объектах на ней, об атмосфере, океане, верхнем слое земной коры. В научных кругах отмечали ранее, что программные комплексы для обработки таких данных разрабатываются в основном в США. Чтобы не зависеть от зарубежных технологий, России необходимо иметь собственную платформу анализа.

    Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее говорил, что к 2030 году Россия должна иметь минимум тысячу спутников связи, дистанционного зондирования Земли, а также метеорологических и навигационных. В ноябре прошлого года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко также анонсировал планы Роскосмоса вывести в этом году на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли.

    Сейчас у России около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться необходимого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году – по 300-350 аппаратов в год. В соответствии с соглашением по перспективным космическим системам и сервисам, с 2023 по 2030 год планируется произвести и вывести на орбиту более 60 спутников дистанционного зондирования Земли и свыше 700 аппаратов спутниковой коммуникации. По словам Борисова, сейчас сроки производства спутников в России «недостаточные».

    Что касается спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, о которой говорит Сергей Шойгу, то с технической точки зрения она, скорее всего, представляет собой группировку из различных спутников ДЗЗ. Какой-то один даже самый совершенный космический аппарат с подобной задачей просто не справится.

    Дело в том, что основа наблюдений, это мультиспектральная съемка – в видимых и инфракрасных спектральных каналах. То есть в основе этой системы должно быть заложено совместное использование материалов, позволяющее увидеть то, что в обычном видимом спектре глазу не разобрать. Например, это помогает определению замаскированной техники на фоне леса, которую на обычных фотографиях просто не отличить от зеленой местности. Кроме того, изображения в тепловом или длинноволновом инфракрасном диапазоне помогают получать изображения ночью, когда обычные камеры бессильны.

    Также космические аппараты имеют различное разрешение. Это вовсе не означает, что чем оно выше, тем лучше. Высокое разрешение влечет за собой очень узкую полосу сканирования, шириной всего несколько километров. Если же требуется «окинуть взглядом» большую территорию, удобнее использовать космические аппараты с более низким разрешением, способные снять несколько десятков или сотен километров поверхности за один проход.

    Но это все варианты для ясной погоды. Если поверхность закрыта облаками, визуальное наблюдение невозможно. В этом случае в действие вступают радиолокационные космические аппараты. Для них облачность и недостаточное освещение – не помеха, они способны генерировать изображения при самой разной погоде, в любое время суток. Все вместе эти приборы на одном космическом аппарате уживаются плохо, могут давать помехи при совместном использовании, да и для каждого из приборов требуется своя оптимальная орбита.

    Вот и получается, что система всепогодного дистанционного зондирования Земли – это не один, пусть и самый совершенный технически аппарат, а целая группировка. Кроме того, в зависимости от орбиты аппаратов должно быть несколько, для обеспечения актуального обзора в любое время суток. Добавьте к этому еще и наземные станции, обеспечивающие работу спутников и специальные алгоритмы по автоматической обработке получаемых изображений. Вот это все и будет такой системой, способной серьезно повысить эффективность действий армии.

    В экспертной среде также уверены, что военным нужна новая спутниковая система, «поскольку сегодня возникли прикладные задачи по типу контроля линии фронта». «Мы неоднократно слышали сообщения о том, что вся спутниковая мощь западных стран работает на Украину. Тут речь идет по меньшей мере о двух сотнях аппаратов», – считает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

    По его словам, контроль российскими военными над украинским театром военных действий «менее точен, чем у противника». «Кроме того, мы не можем получать картинку в режиме онлайн. И тогда видовая разведка становится ахиллесовой пятой. Создание подобной системы позволит нам сравняться с западными аналогами», – уверен эксперт.

    Новая система позволит проводить визуальную, радиотехническую и инфракрасную разведку. «Для того, чтобы эта система обеспечивала постоянное нахождение спутников над любой точкой поверхности, количество аппаратов должно исчисляться несколькими сотнями. Каждый из них должен, вращаясь по солнечно-синхронной орбите, «зачищать» свою полосочку поверхности планеты. Дело в том, что спутник видит довольно небольшой участок Земли», – замечает Анпилогов.

    По словам эксперта, такие спутники выводятся на солнечно-синхронную орбиту, из-за чего продолжительность «жизни» аппарата «значительно ниже тех, которые расположены на стационарной орбите». Причина в остаточном сопротивлении атмосферы, «которое потихоньку тормозит устройство, в итоге оно сходит с орбиты». «С этим борются за счет двигателей на спутниках. Но когда топливо заканчивается, устройство приходится сжигать в атмосфере. Так что ежегодно надо запускать с десяток новых аппаратов», – предполагает он.

    Сроки реализации проекта зависят от того, как быстро удастся перейти к массовому производству спутников.

    «У НПО им. Лавочкина есть несколько перспективных платформ, которые позволят собирать спутники на модульной основе, – уверен собеседник. – У нас уже есть программы «Эфир» и «Сфера», которые связаны с нынешними разработками. Это наметки того, как максимально удешевить программу дистанционного зондирования Земли. В той же «Сфере» учтено создание аналога системы Starlink, которая могла бы не только выполнять функции разведки, но и обеспечивать связь».

    В том, что Россия остро нуждается в создании новой спутниковой системы зондирования, уверен и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «Один спутник в состоянии осматривать одну и ту же часть территории раз в сутки. Соответственно для того, чтобы система работала эффективно, понадобится немало аппаратов. Например, Финляндию, которая уже освоила подобные разработки, устраивает наличие десятка устройств. России нужно гораздо больше», – объяснил он.

    «Во времена СССР наша страна располагала подобным оборудованием. Однако в последние десятилетия этим не занимались, проекты приостанавливали, а теперь решили продолжить. Причем изначально спутники создавались как гражданские, но впоследствии стали военными. Таково веяние времени», – заключил Моисеев.

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