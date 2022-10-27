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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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    Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто
    		   27 октября 2022, 14:22
    Фото: Rocket Lab/Global Look Press
    Текст: Анастасия Куликова

    МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?

    Накануне замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Об этом дипломат сообщил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

    «В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.

    В то же время Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. По мнению Москвы, страны мира должны договориться о том, чтобы не размещать любые виды оружия в космосе, а также не задействовать космические объекты в военных целях. Кроме того, Москва предлагает отказаться от разработок противоспутникового оружия, однако на взаимной основе.

    При этом ранее американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink над Украиной, которая имеет критически важное значение для местной армии и вооруженных формирований.

    Кроме того, в 2020 году между Россией и США возникла большая дискуссия на тему безопасности в космосе. Так, в апреле Вашингтон обвинил Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Однако за этим стоит не просто противоспутниковая ракета, а целая система эшелонированной противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль», которая предназначена для защиты российской столицы.

    В ответ на обвинения США Москва призвала Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отказ США от диалога с Россией может означать, что «они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве».

    Позже в декабре 2020 года США вновь заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты. По мнению Вашингтона, Россия разрабатывает два типа такого оружия – DA-ASAT, якобы способные уничтожать спутники на низкой околоземной орбите и несколько раз тестировавшиеся, а также будто бы испытанные в 2017 и 2020 годах системы космического базирования.

    При этом, как ранее писала газета ВЗГЛЯД, американцы обвиняли Россию в том, что ранее делали сами в области противоспутниковой обороны. Например, в 2008 году они сбили аварийный американский спутник-шпион USA-193 при помощи ракеты SM-3, пущенной с борта крейсера «Лейк Эйри» в Тихом океане. Цель была поражена на высоте 246 км.

    Кроме того, противоракеты SM-3 могут перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) не только на среднем, как говорят США, но и на начальном участке полета.

    Годом ранее аналогичную атаку своего старого метеорологического спутника «Фэнъюнь-1С» предпринял Китай. Спутник был сбит на куда большей высоте – порядка 800 км, а его обломки, превратившись в космический мусор, стали представлять опасность для других спутников.

    Таким образом, как отмечали эксперты, Россия не делает ничего из того, что уже не сделано другими военно-космическими державами.

    С другой стороны, США все это время продолжали заниматься милитаризацией космоса, в том числе прикрываясь работой отраслевых коммерческих компаний, будь то Maxar Technologies или SpaceX. Причем мощности этих компаний использовались в интересах Пентагона до начала спецоперации на Украине как в вопросах разведки, так и в вопросах организации спутниковой связи.

    Та же компания Maxar, например, в июне текущего года отказалась раскрыть детали ее военного сотрудничества с ВСУ. Как позже выяснили «РИА Новости», Maxar Technologies имеет 10-летний контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO), одной из структур Пентагона, на сумму до 3,24 млрд долларов. Контракт представляет собой «крупнейшее из когда-либо заключенных NRO соглашений на приобретение коммерческих изображений».

    Помимо компании Maxar, еще одним важнейшим космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink Илона Маска. «Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.

    Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия, как уже было сказано выше, в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.

    «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны,

    когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.

    Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.

    «Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник. 

    Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.

    К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков считает, что предотвратить работу американских спутников в пользу ВСУ можно двумя способами. Аппараты, отвечающие за связь, например, Starlink, можно подавлять с помощью систем РЭБ. Это же касается спутников ДЗЗ, то есть дистанционного зондирования земли, которые снимают земную поверхность в высоком разрешении, и по этим снимкам можно определить местоположение войск.

    «Если после этого владельцы коммерческих спутников не образумятся, тогда их можно сбивать.

    Такие удары были бы оправданными. Если мы будем выводить из строя только коммерческие спутники, то США как государство вряд ли будут на это реагировать ответными ударами, потому что Запад дистанцируется от прямого военного конфликта с Россией. Да и Илон Макс не просто так жаловался на то, что мы пытаемся «убить» его спутники. Реакции со стороны Вашингтона на это не последовало», – отмечает Леонков.

    Кроме того, как считает эксперт, демилитаризация космоса возможна лишь на взаимной основе, причем договаривающимися сторонами должны быть не только США и Россия, но и другие страны, которые в настоящее время активно развивают свои космические программы. При этом действия Москвы на этом направлении носят исключительно оборонительный характер.

    Куда более скептично в этом вопросе настроен Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики. «Да, существует ракета, которую мы как минимум единожды испытали. Она способна дотянуться до низколетящих спутников. Но этих спутников тысячи, а у нас таких ракет – лишь десятки», – говорит он.  

    Моисеев также допускает военной ответ США даже в том случае, если ВС России собьют коммерческие спутники. «Американцы будут трактовать это как военное нападение. При этом их спутники мощнее наших, так уж получилось. Поэтому если мы собьем хотя бы один американский спутник – они собьют сразу несколько наших. Поэтому этот комплекс проблем нужно решать каким-то иным способом и не в космосе», – предостерегает Моисеев.

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