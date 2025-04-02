Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.