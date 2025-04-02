Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Трамп назвал сроки ухода Маска с поста главы DOGE
Politico: Трамп заявил, что Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп проинформировал свое окружение, что Илон Маск в ближайшие недели уйдет с поста главы департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE), пишет Politico.
Как сообщает Politico, в своем заявлении американский лидер подчеркнул, что будет поддерживать Маска на посту столько, сколько это возможно, однако, по словам источников, обе стороны согласились, что Маску пора вернуться в бизнес, передает РИА «Новости».
«Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению», – говорится в материале.
Издание отмечает, что хотя Трамп доволен Маском и его работой, некоторые сотрудники администрации и внешние союзники считают миллиардера непредсказуемым и рассматривают как политическую обузу. Источники также сообщили, что Маск, вероятно, сохранит за собой неофициальную роль советника.
Ранее президент США сообщил, что Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями.