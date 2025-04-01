Politico: Трамп сообщил о планах Маска покинуть госслужбу и вернуться к бизнесу

Tекст: Елизавета Шишкова

Миллиардер Илон Маск в ближайшее время покинет государственную службу, чтобы вернуться к управлению своими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК со ссылкой на Politico.

Трамп отметил, что считает Маска потрясающим человеком, подчеркнув, что у него есть большая компания, которой необходимо управлять. Президент отметил, что на каком-то этапе Маск вернется к своим делам, так как сам хочет этого.

Трамп также выразил желание работать с Маском «столько, сколько возможно», и назвал его «очень талантливым парнем». Согласно закону, Маск является «специальным госслужащим» и может находиться на государственной службе не более 130 дней в году. В рамках интервью Fox News 28 марта Маск заявил, что за это время сможет достичь своих целей по сокращению расходов федерального правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск сообщил о восстановлении сотрудниками DOGE терабайта удаленных финансовых данных Института мира США, которые предположительно скрывают преступления.

Деятельность Илона Маска на посту руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) создала мощнейший информационный шум, затмевающий других ньюсмейкеров и затмевающий глобальные мировые события.