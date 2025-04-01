Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
Маск обвинил Институт мира США в удалении данных
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) сообщил о восстановлении сотрудниками DOGE терабайта удаленных финансовых данных Института мира США, предположительно скрывающих преступления.
Маск сделал заявление о том, что Институт мира США намеренно удалил терабайт финансовых данных, чтобы скрыть преступления, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сотрудники ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, известного как DOGE, которому он курирует, смогли восстановить утраченные данные.
Маск выразил мнение, что любое государственное учреждение, вероятно, действует вразрез с собственным названием.
Он отметил, что сотрудники Института мира, по его словам, пытались стереть финансовые данные, однако не учли все возможности современных технологий, что позволило восстановить информацию.
Как отмечали западные СМИ, департамент эффективности управления США под руководством Илона Маска начал действовать вопреки демократическим нормам и без контроля со стороны Конгресса.
Ранее сотрудники этого департамента ворвались в здание Института мира США, что спровоцировало вмешательство полиции и взаимные обвинения в незаконных действиях.