Wired: Маск превратил DOGE в неподконтрольное «глубинное государство»

Tекст: Валерия Городецкая

Американский журнал Wired опубликовал статью, в которой говорится, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, созданный для борьбы с бюрократией и возглавляемый Илоном Маском, на самом деле превратился в автономное «глубинное государство», передает РИА «Новости». По данным издания, DOGE действует вне контроля Конгресса и вопреки демократическим нормам, перенося управление на бюрократический уровень без выбора со стороны граждан.

В статье указано, что DOGE фактически стал «расширенной вселенной» Маска, в которой сотрудники его компаний X, SpaceX, Boring Company и Tesla занимают ключевые позиции в государственных агентствах, влияя на их работу. «Это не политика, определяемая Конгрессом, а программа, навязанная самым богатым человеком в мире», – пишет журнал.

По данным издания, департаменту удалось заморозить деятельность Бюро финансовой защиты потребителей, отменить около 10 тыс. гуманитарных контрактов и уволить тысячи госслужащих. В ответ на критику Маск заявляет, что его ведомство борется с бюрократией и укрепляет демократию, обосновывая это необходимостью противостоять «неконституционному четвертому эшелону власти».

Журнал акцентирует внимание на том, что такие действия DOGE не остаются незамеченными и вызывают беспокойство у политиков и общества. «Будет ли DOGE ограничен в своих действиях, зависит от того, сможет ли кто-то во власти увидеть, что это именно то явление, против которого они сами выступали», – резюмирует издание.

Ранее сенатор от штата Мичиган Элисса Слоткин заявила, что Маск и его «банда двадцатилетних молодых людей» из DOGE без надзора и защиты роются в персональных данных американских граждан.