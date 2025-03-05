Сенатор обвинила «банду Маска» в использовании личных данных американцев

Tекст: Вера Басилая

Слоткин выразила сомнение в том, что кто-либо в США может быть доволен ситуацией, когда сотрудники DOGE могут использовать свои компьютерные серверы для доступа к налоговым декларациям, медицинским записям и банковским счетам граждан. Она подчеркнула отсутствие надзора и защитных механизмов, что делает личные данные уязвимыми для кибератак, передает ТАСС.

Законодатель признала необходимость для США более эффективного и экономного правительства, однако она считает, что данные изменения не должны сопровождаться хаосом и снижением безопасности граждан. Маск, в свою очередь, присутствовал на выступлении президента Трампа, где тот представил его как руководителя нового ведомства и похвалил за усердную работу.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования и должны быть закрыты из-за их бесполезности.

На Всемирном правительственном саммите в Дубае Маск также объявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов.

Ведомство Маска обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, как сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Между тем в США разразился скандал вокруг действий коллектива, возглавляемого Маском, когда они получили доступ к конфиденциальной информации USAID.