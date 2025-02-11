Джонсон: Маск выявил шокирующие траты правительства США

Джонсон: Ведомство Маска обнаружило масштабные траты США, не одобренные Конгрессом

Tекст: Мария Иванова

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, выявило крупные расходы правительства, которые не были одобрены Конгрессом, передает ТАСС.



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что данные траты шокируют законодателей, так как Конгресс не знал о них, несмотря на усилия по надзору.

«То, что они обнаружили, откровенно говоря, шокирует. О многих расходах федерального правительства Конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по надзору», – заявил Джонсон журналистам в Конгрессе. Он добавил, что республиканцы полностью поддерживают действия DOGE и президента США, который вступил в должность 20 января.

Сразу после инаугурации ведомство DOGE начало проверку бюджетных расходов, в результате которой была временно приостановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) для его реорганизации.

Маск планирует сократить государственные расходы США на 2 трлн долларов и инициировать законодательные изменения для кодификации мер, принятых его командой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выразил недовольство финансированием СМИ государственными средствами, назвав это огромной тратой денег налогоплательщиков, а также заявил, что администрация Байдена требовала соблюдения политики разнообразия, равенства и инклюзивности при получении всех образовательных и исследовательских грантов.

Ранее в США разразился скандал вокруг действий молодого коллектива ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Маском, когда им удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию США (USAID); в ходе конфликта Маск грозил привлечь Службу маршалов США, передает Bloomberg.