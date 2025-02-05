Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.6 комментариев
Маск пообещал прекратить финансирование СМИ государством
Глава DOGE выступил против финансирования СМИ из госбюджета США
Илон Маск выразил недовольство финансированием СМИ государственными средствами, назвав это огромной тратой денег налогоплательщиков.
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Управление по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), выразил резкое недовольство по поводу практики финансирования СМИ за счет государственного бюджета, передает ТАСС.
Маск отметил, что ситуация, при которой средства налогоплательщиков используются для поддержки медиаорганизаций, является недопустимой растратой.
«Это, очевидно, огромная трата денег налогоплательщиков!» – написал Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России), отреагировав на сообщение о том, что агентство Associated Press получило миллионы долларов из государственной казны.
Маск пообещал, что подобная практика финансирования прекратится в ближайшее время, подчеркивая необходимость изменения подхода к использованию бюджета.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из-за того, что молодому коллективу DOGE удалось получить доступ к конфиденциальной информации Агентства по международному развитию (USAID), в США разразился скандал. USAID решило отправить в отпуск весь персонал, нанятый напрямую, в административный отпуск с 7 февраля с подачи DOGE.