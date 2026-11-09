Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Группировка «Север» уничтожила более 70 дронов «Баба-яга» под Харьковом
Группировка «Север» сбила свыше 70 дронов ВСУ «Баба-яга» под Харьковом за осень
Мобильные группы и операторы дронов группировки войск «Север» с начала осени уничтожили на Харьковском направлении более 70 тяжелых беспилотников украинской армии «Баба-яга», сказал командир расчета с позывным «Тик».
Гексакоптеры противника представляют большую опасность для российской техники, штурмовых подразделений и опорных пунктов пехоты, пояснил он РИА «Новости».
«Операторы расчетов ударных FPV-дронов и мобильные группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 70 тяжелых ударных дронов R-18 ВСУ, известных под названием «Баба-яга», с начала осени на Харьковском направлении», – добавил собеседник.
Военнослужащий отметил, что уничтожение таких дронов нарушает логистику и подрывает моральный дух украинских солдат. Аппараты противника поражаются огнем стрелкового оружия, зенитными дронами мобильных огневых групп и средствами радиоэлектронной борьбы по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 300 украинских тяжелых беспилотников «Баба-яга».
На прошлой неделе российские бойцы уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых дронов ВСУ.
В прошлом месяце операторы дронов-перехватчиков ликвидировали свыше 150 тяжелых украинских гексакоптеров.