USAID решило отправить по всему миру в административный отпуск с 7 февраля

Tекст: Мария Иванова

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о решении отправить всех своих сотрудников, нанятых напрямую, в административный отпуск с 7 февраля 2025 года, передает РИА «Новости». Исключение составят лишь те сотрудники, которые отвечают за критически важные функции миссий, основное руководство и специально назначенные программы.

В заявлении агентства, опубликованном на сайте USAID, говорится о том, что для сотрудников, находящихся за пределами США, планируется организовать и оплатить их возвращение в США в течение 30 дней. Этот план будет разработан в координации с зарубежными представительствами агентства и Госдепартаментом США. Контракты, которые не определены как основные, будут прекращены, однако необходимость продления сроков возвращения будет рассматриваться индивидуально для каждого случая.

Ранее телеканал CBS, ссылаясь на источники, сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID было приказано закрыться, а весь персонал отозван к пятнице.

Эти события являются частью пересмотра иностранной помощи, инициированного госсекретарем Марко Рубио, который был назначен исполняющим обязанности главы USAID Дональдом Трампом.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем ста странах мира.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, оппоненты Трампа потрясены, он решил закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки млрд долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США.

Перетряска или ликвидация USAID выгодна России, так как в результате реформ Трампа эта подрывная сеть будет ослаблена на постсоветском пространстве, сказал политолог Тимофей Бордачев.