Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти

Политолог Бордачев: Команде Трампа нужен полный разгром USAID

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Трамп перетряхивает USAID для стабилизации собственной власти. Это логово его противников и своеобразное государство в государстве. Думаю, агентство будет если не ликвидировано, то существенно реформировано и станет работать в жестком подчинении Госдепу», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

«Команде американского лидера нужен полный разгром руководителей USAID и их замена на лояльные кадры. Именно для обоснования правильности своих действий в глазах американского общества Белый дом и опубликовал отчеты о бессмысленных тратах агентства», – детализировал эксперт.

«Но как бы то ни было, американская внутриполитическая повестка скажется на постсоветском пространстве, где подрывная сеть USAID теперь почувствует себя менее уверенно. Многочисленная клиентура агентства начнет испытывать больше напряжения и волнения по поводу поведения спонсора. А это в любом случае хорошо для России», – заметил он.

«Надо понимать, что далеко не все власти стран бывшего СССР любят USAID. Например, Казахстан терпит их на своей территории только потому, что боится США. А в Армении политические силы, наоборот, опираются на американскую помощь в соперничестве на внутреннем треке», – продолжил аналитик.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он стал исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). Также он делегировал полномочия Питу Марокко, который уже разработал директиву о заморозке почти всей иностранной помощи. «Марокко знает, как работает система, и демонтирует ее по всем направлениям», – приводит CNN слова неназванного чиновника.

В свою очередь, Илон Маск, самый богатый человек в мире и глава нового департамента эффективности правительства, заявил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии USAID. Демократы раскритиковали это решение, завив, что глава государства не имеет права закрывать федеральное агентство без консультации с Конгрессом.

Между тем Белый дом обнародовал список «нелепых трат» USAID, в который вошли проекты поддержки трансгендерных инициатив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Колумбии и Перу, а также сотни тысяч долларов, направленных на организации, связанные с террористами.

Напомним, USAID было создано в 1961 году для предоставления гумпомощи другим странам. 20 января 2025 года Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней – за это время будет проведена проверка того, соответствует ли работа агентства целям США.