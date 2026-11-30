На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Нарышкин предупредил о готовности России пойти на все при фатальной угрозе
Нарышкин: При фатальной угрозе Россия не остановится ни перед чем
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, но не остановится ни перед чем в случае фатальной угрозы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«В западных столицах хорошо знают, насколько ответственно руководство Российской Федерации относится к статусу ядерной державы. Но если угроза для нашей страны станет фатальной, мы не остановимся ни перед чем», – сказал Нарышкин в документальном фильме «Операция «Энормоз» телеканала «РЕН ТВ».
Он напомнил слова президента Владимира Путина, что России не нужен мир, в котором ее не будет, передает РИА «Новости».
Операция научно-технической разведки «Энормоз» помогла СССР в кратчайшие сроки создать атомную бомбу и лишить США монополии в этой сфере. Специалисты считают добычу этой информации величайшей операцией в истории советской разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил отказ от применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции отсутствием прямой необходимости.
В середине месяца старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю пять шагов для снижения ядерной угрозы.