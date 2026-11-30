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Роспотребнадзор создал тест на бруцеллез с 90-минутной диагностикой
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали тест для выявления бруцеллеза, позволяющий проводить диагностику в два раза быстрее существующих аналогов – за 90 минут, сообщили в ведомстве.
Новый тест на бруцеллез рассчитан на 50 исследований и позволяет специфично обнаружить минимальные количества возбудителя, передает ТАСС.
«Время проведения анализа превосходит существующие тесты в два раза, занимая всего 90 минут, из которых 45 уходит на подготовку образца к исследованию и 45 – на детекцию ДНК патогена. Производственные возможности института позволяют выпускать тесты в количестве, необходимом для обеспечения надзора за бруцеллезом в Российской Федерации: до 10 тыс. исследований в год», – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ранняя диагностика бруцеллеза затруднена из-за слабовыраженных симптомов, схожих с проявлениями других заболеваний. Позднее выявление инфекции может привести к развитию хронической формы заболевания и тяжелым осложнениям вплоть до инвалидности.
Источником инфекции для человека являются животные, преимущественно мелкий и крупный рогатый скот. Заражение происходит главным образом контактным, пищевым и аэрогенным путями. Разработка реализована в рамках проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил о разработке диагностической системы для выявления 28 возбудителей ОРВИ за сутки.
В середине октября специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали новый ПЦР-тест для выявления кандидозной инфекции.
В начале октября врио директора Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Александр Куличенко сообщил о планах создать в России не менее 50 быстрых тест-систем для диагностики инфекций до 2030 года.