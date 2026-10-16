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Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на кандидоз
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для диагностики кандидоза
Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР-тест для выявления кандидозной инфекции.
«Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на наличие кандидозной инфекции методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени», – говорится в сообщении ведомства в Max.
В Роспотребнадзоре отметили, что выявление конкретного вида грибка Candida имеет важное значение для выбора правильного лечения. Новый набор реагентов предназначен для клинических лабораторий.
В ведомстве напомнили, что в 2022 году ВОЗ внесла Candida albicans в список критически приоритетных грибковых патогенов. Грибки этого рода вызывают различные заболевания – от поражений кожи и слизистых оболочек до тяжелых системных инфекций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России создали тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа.
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