Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на кандидоз

Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для диагностики кандидоза

Tекст: Дарья Григоренко

«Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на наличие кандидозной инфекции методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени», – говорится в сообщении ведомства в Max.

В Роспотребнадзоре отметили, что выявление конкретного вида грибка Candida имеет важное значение для выбора правильного лечения. Новый набор реагентов предназначен для клинических лабораторий.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году ВОЗ внесла Candida albicans в список критически приоритетных грибковых патогенов. Грибки этого рода вызывают различные заболевания – от поражений кожи и слизистых оболочек до тяжелых системных инфекций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России создали тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа.

Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ.