МИД Афганистана прекратил заверять образовательные документы женщин

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет информационный портал Afghanistan International, женщины в Кабуле сообщили, что у ворот министерства им объявили о полном запрете на проверку и подтверждение их образовательных документов, передает РИА «Новости».

По данным портала, некоторые жительницы Кабула выразили глубокое разочарование решением МИД, подчеркнув, что «талибы с каждым днем становятся все более экстремальными и нетерпимыми». Женщины рассказали, что им отказали в заверении сертификатов, выданных предыдущим республиканским правительством.

Источники в министерстве высшего образования Афганистана сообщили, что министр Неда Мохаммад Надим издал распоряжение для всех государственных университетов о прекращении верификации дипломов и сертификатов, полученных как мужчинами, так и женщинами в зарубежных учебных заведениях.

Руководителям университетов было передано устное указание не отвечать на электронные запросы иностранных вузов и организаций, которые требуют подтверждения информации об учебе, оценках или статусе студентов. Это решение, по данным портала, фактически прекращает официальную переписку с зарубежными вузами и блокирует возможность афганцев подтверждать свои образовательные документы при поиске работы за границей или в международных компаниях.

Ранее в афганских университетах полностью запретили использовать для обучения книги, написанные женщинами, под ограничение попали около 140 изданий.