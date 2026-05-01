    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    1 мая 2026, 07:19 • Новости дня

    JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове из-за экономических разногласий с Саудовской Аравией, сообщила газета Junge Wel.

    Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

    Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

    «Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Президент США сообщил о планах пересмотреть численность войск в Германии

    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    30 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

    США запустили процесс конфискации двух иранских танкеров в Индийском океане

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

    Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

    Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

    Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

    Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады.

    ооруженные силы США провели операцию по перехвату судна Majestic X с иранской нефтью в Индийском океане.

    Ранее американские военные задержали танкер Tifani в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Новак объяснил перенос поставок нефти Казахстана с «Дружбы»

    Новак: Нефть Казахстана перенаправили с «Дружбы» из-за повреждений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан перенаправил поставки нефти с нефтепровода «Дружба» на альтернативные маршруты из-за технических ограничений и повреждений инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

    По его словам, причиной стали атаки украинских военных на объекты нефтепроводной инфраструктуры, что привело к повреждению станций и ограничило возможности прокачки, передает ТАСС.

    «В первую очередь это связано с техническими возможностями прокачки по нефтепроводу «Дружба». Вы знаете, что украинские военные атакуют в том числе и нефтепроводную инфраструктуру, и мы видим повреждения нефтеперекачивающих станций, инфраструктуры», – сказал Новак. Он также подчеркнул, что для казахстанской нефти уже найдены альтернативные маршруты поставок, что позволяет избежать потерь в объемах экспорта.

    Вице-премьер добавил, что на данный момент нефтеперерабатывающий завод в Шведте в Германии не получает нефть по трубопроводу «Дружба».

    На прошлой неделе Новак объявил о перенаправлении казахстанской нефти на другие логистические направления.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    30 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года
    Цена нефти Brent превысила 124 доллара впервые с июня 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые цены на нефть в мире продолжают усиленный рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне на последних торгах апреля впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть продолжают уверенный рост, сообщает РИА «Новости». Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июне на последней апрельской сессии впервые с 14 июня 2022 года превысила 124 доллара, достигнув 124,5 доллара за баррель к 7:13 по московскому времени.

    Таким образом, июньские фьючерсы на Brent прибавили 5,48% по сравнению с предыдущим закрытием. Одновременно с этим июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 2,83%, их цена достигла 109,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем 29 апреля стоимость барреля нефти марки Brent превысила 116 долларов.

    К вечеру цена июльских фьючерсов достигла отметки в 119 долларов.

    Позднее мировая стоимость июньских контрактов поднялась выше 120 долларов за баррель.

    30 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условие для продолжения диалога с США

    Пезешкиан: Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Как сообщила пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан отметил решимость иранских властей, народа и вооруженных сил защищать законные и неотъемлемые права республики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Тегеран готов к дипломатическому процессу ради справедливого соглашения, которое обеспечит права Ирана и стабильность в регионе. По его словам, «реализовать это возможно при условии прекращения чрезмерных притязаний и провокационных действий со стороны США».

    Также Пезешкиан заявил о необходимости решительной позиции всех стран для осуждения «морского пиратства США и угроз международному судоходству».

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о провале планов США в Иране.

    Накануне США отказались принять мирные предложения Ирана.

    30 апреля 2026, 11:40 • Новости дня
    Новак заявил о сохранении участия России в ОПЕК+

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    Как заявил Новак на полях Кавказского инвестиционного форума, Россия не планирует выходить из соглашения ОПЕК+, передает РИА «Новости».

     «Мы как крупнейшая страна – производитель нефти – не собирается выходить из этой кооперации», – заявил Новак, отвечая на вопрос о возможном выходе России из организации.

    Новак подчеркнул, что механизм ОПЕК+ эффективен и помогает сглаживать риски для мирового нефтяного рынка во время кризисов. По его словам, сотрудничество в рамках группы позволяет поддерживать стратегические инвестиции, развивать отрасль и выстраивать постоянное взаимодействие между странами-участниками.

    Между тем стало известно, что ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, об этом сообщило государственное информационное агентство WAM. Как пояснила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение принято на основе долгосрочного экономического видения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК с 1 мая 2026 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность прекращения участия России в данном формате.

    Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков спрогнозировал выгоду Москвы от сложившейся ситуации.

    30 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на влияние войны в Иране на переговоры по Украине

    Зеленский отметил осложнение переговоров по Украине из-за конфликта в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в продвижении мирных переговоров по Украине с продолжающимся конфликтом в Иране, который отвлекает внимание мирового сообщества, сообщает Bloomberg.

    Конфликт на Ближнем Востоке создает препятствия для ведения мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина сейчас находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления переговоров, которые могут привести к завершению конфликта. Зеленский подчеркнул: «Ключевым препятствием является отвлекающий фактор, вызванный конфликтом в Иране».

    Глава киевского режима отметил, что дальнейшее развитие переговорного процесса напрямую зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале апреля Зеленский уже говорил о паузе в переговорах из-за напряженности в регионе. Сейчас, по его словам, Киев продолжает обсуждать с США возможные гарантии безопасности, однако конкретных решений пока не принято. Также не названы ни возможная дата встречи, ни ее формат.

    Ранее глава киевского режима призвал руководство США параллельно решать украинский кризис и конфликт с Ираном.

    До этого Зеленский выразил обеспокоенность из-за отвлечения внимания Вашингтона от поддержки Киева.

    В свою очередь в Кремле объяснили паузу в мирных переговорах занятостью американских представителей на Ближнем Востоке.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва может оказать влияние на главу киевского режима Владимира Зеленского, когда достигнет целей спецоперации на Украине.



    30 апреля 2026, 11:37 • Новости дня
    Axios: Командование США представит Трампу новые планы операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США рассмотрит новые сценарии военных действий против Тегерана, включая мощные удары по инфраструктуре для выхода из переговорного тупика.

    Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представит американскому лидеру варианты возможных действий против Тегерана, передает портал Axios.

    Ожидается также присутствие председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

    По данным источников издания, CENTCOM подготовило план краткосрочных и мощных ударов по иранской инфраструктуре. Цель таких действий – вывести переговоры по ядерной программе из тупика и заставить Тегеран проявить гибкость. Другой вариант предполагает взятие под контроль части Ормузского пролива для восстановления коммерческого судоходства, что может потребовать привлечения сухопутных сил.

    Кроме того, обсуждалась возможность проведения операции спецназа для захвата иранских запасов высокообогащенного урана. При этом президент США ранее отмечал: «Я считаю военно-морскую блокаду Ирана несколько более эффективной, чем бомбардировки».

    В настоящее время Вашингтон рассматривает блокаду как основной рычаг давления, однако военный сценарий не исключен, если Тегеран откажется идти на уступки. Американские военные также анализируют риски ответных действий Ирана против сил США в регионе в случае введения блокады. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Игорь Юшков допустил вероятность новых американских ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

    Президент США пригрозил Тегерану возобновлением военных действий ради заключения мирного соглашения.

    Американский лидер рассматривал варианты ограниченных бомбардировок для выхода из переговорного тупика.

    30 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Крысы атаковали палаточные лагеря беженцев в Газе

    Крысы и паразиты атаковали палаточные лагеря перемещенных жителей в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В палаточных лагерях на территории Газы, где проживают свыше 2 млн переселенцев, участились случаи нападения крыс на детей, что вызывает опасения из-за риска инфекций, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, в палаточных лагерях беженцев в секторе Газа распространились крысы и паразиты. По сведениям агентства, грызуны нападают на спящих детей, кусая их за пальцы рук и ног, а также портят немногочисленные ценные вещи жителей лагерей. Кроме того, отмечается, что крысы способствуют распространению различных заболеваний среди населения, передает РИА «Новости».

    Большинство из более чем 2 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома и теперь проживают в разрушенных зданиях или самодельных палатках на открытых пространствах и обочинах дорог.

    Местный житель рассказал, что крыса укусила его трехлетнего сына за руку и ногу, а затем и его самого. Он отметил: «Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома».

    Мохамед Абу Сельмия, руководитель больницы «Аль-Шифа», считает, что с приближением лета ситуация ухудшится, а израильский запрет на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд, делает проблему практически неразрешимой. По его словам, ежедневно фиксируются случаи поступления пациентов с укусами грызунов, особенно среди детей, пожилых и больных. Также растут опасения по поводу возможного распространения инфекций, включая крысиные лихорадку, лептоспироз и чуму.

    В то же время COGAT, израильское военное агентство, сообщило, что недавно организовало доставку в Газу около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок в сотрудничестве с международными партнерами.

    В ООН заявили о скоплении 50 млн тонн мусора и обломков в секторе Газа.

    Представители всемирной организации сообщили о практически полном исчерпании запасов продовольствия и чистой воды в анклаве.

     


    30 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Иране предсказали взлет цен на нефть до 140 долларов

    Спикер Меджлиса Ирана предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Американская морская блокада исламской республики неминуемо спровоцирует резкий скачок мировых цен на нефть вплоть до 140 долларов за баррель, заявил спикер иранского однопалатного парламента (Меджлиса) и глава делегации в переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф.

    Подобный сценарий развития событий озвучил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.

    «Это был один из тех бесполезных советов, которые администрация США получает от таких людей, как Бессент, которые также продвигают политику блокады и довели цены на нефть до 120 долларов и выше. Следующая остановка – 140 долларов», – написал политик в соцсети.

    Глава делегации на переговорах с Вашингтоном также добавил, что ключевая проблема американских властей кроется в самом их мышлении.

    Напомним, конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. Спустя 40 дней боевых действий, унесших жизни 3375 граждан исламской республики, глава Белого дома 7 апреля объявил о двухнедельном перемирии.

    Встреча представителей Тегерана и Вашингтона 11 апреля в Исламабаде не принесла результатов из-за серьезных противоречий. Впоследствии 21 апреля американский лидер сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. Однако иранская сторона отказалась признавать одностороннее решение США, пообещав действовать исключительно в собственных национальных интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил своим советникам готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран для остановки экспорта нефти.

    Глава Белого дома ранее допустил разрушение иранских нефтепроводов в течение трех дней из-за ограничений.

    30 апреля 2026, 09:35 • Новости дня
    Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заявил о глубоком кризисе в мировой нефтяной отрасли.

    По его словам, «мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок», передает РИА «Новости».

    Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    1 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Иранские ПВО открыли огонь по беспилотникам над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Тегерана зафиксирована стрельба по небольшим дронам и разведывательным беспилотникам, инцидент произошел на фоне напряженности в регионе, сообщает Reuters.

    Иранские системы противовоздушной обороны были приведены в действие в западных, центральных и юго-восточных районах Тегерана, где были слышны выстрелы по беспилотным летательным аппаратам, передает РИА «Новости».

    Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что речь идет о небольших дронах и разведывательных БПЛА, замеченных в воздушном пространстве столицы Ирана.

    По данным агентства Tasnim, меры были приняты после того, как в указанных районах города появились подозрительные летательные аппараты, вызвавшие тревогу у военных и экстренных служб.

    Ранее президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    30 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Бойцы «Хезболлы» сбили дорогостоящий израильский беспилотник над Ливаном

    «Хезболла» уничтожила израильский дрон Hermes 450 ракетой над Ливаном

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над ливанским городом Набатия ракетой класса «земля-воздух» уничтожен израильский многоцелевой беспилотник стоимостью около 1 млн долларов.

    Представители ливанского движения сообщили об уничтожении израильского дрона в воздушном пространстве южной части страны, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба организации опубликовала официальное подтверждение успешной атаки.

    «Бойцы исламского сопротивления в 10.30 в четверг сбили беспилотный летательный аппарат израильской армии типа Hermes 450 (Zik) в небе над городом Набатия ракетой класса «земля-воздух», - говорится в заявлении.

    Сбитый аппарат оценивается примерно в два млн долларов. Данная техника является многоцелевой и способна выполнять разведывательные операции, а также боевые задачи в зависимости от текущей модификации.

    За последние две недели это уже третий уничтоженный аппарат указанной серии. Ранее бойцы заявляли о поражении моделей Hermes 900 и еще одного Hermes 450 с помощью аналогичных ракетных комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы шиитской организации сбили израильский беспилотник над югом Ливана.

    В результате атаки дронов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия погибли четыре человека.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла».

    30 апреля 2026, 23:37 • Новости дня
    ОАЭ запретили поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

    МИД ОАЭ запретил поездки граждан в Иран, Ирак и Ливан

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете подданным посещать Иран, Ирак и Ливан на фоне напряженности в регионе.

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили своим подданным путешествовать в Иран, Ирак и Ливан, передает РИА «Новости». Решение связано с текущими событиями в регионе, которые, по мнению официального Абу-Даби, угрожают безопасности граждан страны.

    МИД ОАЭ также обратился к тем гражданам, которые уже находятся на территории этих государств, с настоятельной рекомендацией немедленно покинуть Иран, Ирак и Ливан и вернуться на родину. В заявлении особо подчеркнуто, что меры носят предупредительный характер и направлены на обеспечение безопасности подданных Эмиратов.

    Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    До этого Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе в ОАЭ.

    Европейский авиарегулятор предупредил о высоком риске для гражданской авиации на Ближнем Востоке.

    30 апреля 2026, 08:17 • Новости дня
    Израильская авиация разбомбила два десятка поселений на юге Ливана

    Израильские ВВС атаковали 20 населенных пунктов на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Боевые самолеты ЦАХАЛ осуществили массированную бомбардировку приграничных территорий соседнего государства, проигнорировав действующий режим прекращения огня.

    Израильская авиация в среду нанесла удары по 20 поселениям на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Формально с 16 апреля действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует военные цели на границе, называя такие действия самообороной.

    «Вражеская авиация подвергла ударам 20 населенных пунктов на юге страны. Некоторые поселения были атакованы несколько раз в течение дня», – сообщил военно-полевой источник. Он добавил, что артиллерия обстреляла семь приграничных деревень. Кроме того, израильские военные заминировали и подорвали десятки домов в городе Бинт-Джбейль и еще четырех поселениях.

    По данным ливанского Минздрава, за минувшие сутки погибли 42 человека, еще 99 получили ранения. Всего с начала обострения конфликта 2 марта жертвами израильских ударов стали 2534 жителя, пострадали 7863 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате налета израильских ВВС на юге Ливана погибла семья из пяти человек.

    Армия обороны Израиля заявила о начале серии атак по объектам шиитской организации «Хезболла». Общее число жертв израильских ударов с начала марта превысило 2,5 тыс. граждан.

    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    Суд изъял имущество экс-начальника таможни на 500 млн рублей
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации