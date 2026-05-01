JW: Выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией

Tекст: Вера Басилая

Газета Junge Welt отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты планируют покинуть ОПЕК первого мая, что может значительно обострить ситуацию на Аравийском полуострове. Причиной такого шага стали экономические разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом, поскольку ОАЭ стремится увеличить объемы экспорта нефти, считая установленные ОПЕК квоты чрезмерно ограничивающими. Эти квоты в значительной степени определяются Саудовской Аравией, что вызывает недовольство эмиратских властей, передает RT.

Отношения между двумя государствами ухудшаются уже несколько лет, несмотря на близкое партнерство в прошлом десятилетии. Авторы публикации подчеркивают, что напряженность заметна не только на экономическом, но и на внешнеполитическом уровне.

«Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск... баланса с Ираном. В регионе, и без того напряженном, надвигается следующий конфликт», – отмечается в публикации издания.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

Экономист Игорь Юшков назвал это решение возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами.

Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.