Жителя Подмосковья осудили за передачу координат военных объектов Киеву
Молодого человека из подмосковного города Краснознаменск признали виновным в шпионаже в пользу украинской разведки, он пересылал фотографии военных баз, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Московский облсуд вынес обвинительный приговор 20-летнему молодому человеку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Его признали виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.
По данным следствия, осужденный сам вышел на связь с представителем главного управления разведки украинского минобороны через мессенджер Telegram. От куратора он получил задание собирать информацию о расположении и назначении российских военных объектов.
Собранные сведения, как уточнили в спецслужбе, предназначались для планирования ударов и организации диверсий. Злоумышленник успел сфотографировать на мобильный телефон часть интересующих Киев объектов и отправить снимки заказчику.
В ходе расследования уголовного дела о госизмене фигурант полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение уже вступило в законную силу.
