Жителя Подмосковья осудили за передачу координат военных объектов Киеву

Алексей Дегтярёв

Московский облсуд вынес обвинительный приговор 20-летнему молодому человеку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Его признали виновным в государственной измене в форме шпионажа в пользу Украины.

По данным следствия, осужденный сам вышел на связь с представителем главного управления разведки украинского минобороны через мессенджер Telegram. От куратора он получил задание собирать информацию о расположении и назначении российских военных объектов.

Собранные сведения, как уточнили в спецслужбе, предназначались для планирования ударов и организации диверсий. Злоумышленник успел сфотографировать на мобильный телефон часть интересующих Киев объектов и отправить снимки заказчику.

В ходе расследования уголовного дела о госизмене фигурант полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение уже вступило в законную силу.

