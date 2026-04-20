Суд в Курске приговорил шпиона к длительному сроку

Житель Свердловской области получил в Курске 19 лет колонии за шпионаж
За передачу украинской разведке координат курских объектов для атак беспилотников житель Свердловской области приговорен к 19 годам колонии.
Курский областной суд признал виновным в госизмене жителя Свердловской области Александра Пустрашова, передает РИА «Новости».
Злоумышленник отправится в исправительную колонию строгого режима на 19 лет.
«Мужчина прибыл в Курскую область в командировку, имея задание от украинской разведки на сбор информации о наиболее уязвимых для причинения ущерба объектов инфраструктуры при их поражении БПЛА, выполнил визуальный осмотр, после чего определил географические координаты при помощи мобильного устройства, передал сведения противной стороне», – сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Помимо лишения свободы, осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года. Известно, что фигурант сам вышел на связь с представителями иностранной спецслужбы. Дело слушалось в закрытом режиме, приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд приговорил россиянина Игоря Кульженкова к 13 годам колонии строгого режима за передачу данных украинским спецслужбам.
Сотрудники ФСБ в Хабаровском крае задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Суд в Удмуртии назначил мужчине 18 лет лишения свободы за отправку сведений украинской разведке.