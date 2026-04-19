Постпред при ООН анонсировал скорое возобновление переговоров США и Ирана
Диалог между Вашингтоном и Тегераном продолжится в течение ближайших суток на фоне требований американской администрации о передаче запасов обогащенного урана, сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
Представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц подтвердил скорое продолжение контактов между странами, передает РИА «Новости». Дипломат выступил с соответствующим заявлением в эфире телеканала NBC.
«Я не буду вдаваться в детали текущих переговоров, которые возобновятся в течение ближайших 24 часов», – сообщил он журналистам, комментируя ход обсуждений между сторонами.
При этом Уолтц уклонился от ответа на вопрос о том, согласилась ли иранская сторона передать свои запасы обогащенного урана. Выполнение этого условия является одним из ключевых требований администрации США в рамках текущего диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал предоставить новую информацию о ходе американо-иранских переговоров.
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся для обсуждения ситуации в Пакистан.
Власти Ирана наотрез отказались передавать Вашингтону свои запасы обогащенного урана.