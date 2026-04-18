Трамп пообещал раскрыть детали переговоров с Ираном к концу 18 апреля

Трамп пообещал новую информацию по переговорам с Ираном к концу 18 апреля

Tекст: Вера Басилая

Президент США пообещал предоставить новую информацию о ходе переговоров Вашингтона и Тегерана к концу субботы, передает РИА «Новости». Он выступил с этим заявлением в Белом доме, подчеркнув, что переговоры идут активно.

Портал Axios, как отмечает агентство, сообщил о вероятности проведения второго раунда американо-иранских переговоров уже в воскресенье в Исламабаде. В тот же день он заявил, что соглашение между США и Ираном может быть достигнуто за «один-два дня», а встреча с представителями ИРИ может состояться на выходных.

«У нас будет некоторая информация к концу дня», – заявил американский лидер, комментируя процесс переговоров с Ираном.

Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.



Глава Белого дома рассказал о полном согласии Тегерана на условия Вашингтона.

Также президент США подтвердил планы совместного вывоза обогащенного урана из исламской республики.