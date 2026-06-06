Атака ВСУ на Севастополь привела к повреждению двух домов и ранению двух человек

Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

Tекст: Андрей Резчиков

«Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) – так называемые «Лютые». Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Беспилотники типа FP-2 имеют максимальную дальность порядка 1600 км, «что позволяет им долетать до нас». «При этом начинка и электроника идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или склады с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

«Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

«Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.