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    Российские войска переходят к боям с планшета
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    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
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    Эксперты объяснили новое обострение между Китаем и Тайванем
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    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    Мнения
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Миллионы граждан Украины выражают в интернете протест против продолжения конфликта и радикальной националистической политики правительства, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

    Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

    Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

    В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

    В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.

    6 июня 2026, 18:42 • Новости дня
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    В Раде назвали встречавшегося с Зеленским российского бизнесмена
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский миллиардер Роман Абрамович, по словам украинского депутата Алексея Гончаренко, в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Российским бизнесменом, который встречался с Владимиром Зеленским, был Роман Абрамович, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ( внесен в перечень террористов и экстремистов), пишут «Вести».

    По информации депутата, встреча прошла в Киеве 21 мая. В своем Telegram-канале он заявил: «Такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о просьбе Владимира Зеленского организовать встречу через российского предпринимателя.

    Ранее Гончаренко в соцсетях заявил о «положительных сигналах» в словах Путина по Украине. А пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о готовности Путина в любой момент встретиться с Зеленским в Москве или в другой точке.

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    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (13)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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    7 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.

    В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.


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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    7 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники сбиты над Миллеровским районом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    О пострадавших не сообщалось. По словам главы региона, на данный момент беспилотная угроза для жителей сохраняется. Слюсарь призвал граждан к максимальной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проезжую часть в Хостинском районе Сочи упали обломки БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 07:18 • Новости дня
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были ликвидированы в период с 20.00 до 7.00 мск, сообщает ведомство в «Максе».

    Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

    Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 00:18 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в порту Констанца, официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила у румынского руководства, когда Румыния намерена закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов.

    «Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» – спросила Захарова в своем Telegram-канале.

    Также она поинтересовалась сроками принесения извинений перед гражданами Румынии за постоянную русофобскую ложь. Кроме того, она призвала власти страны прекратить спонсировать киевский режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту румынского города Констанца произошел взрыв начиненного взрывчаткой морского беспилотника. Взорвавшийся в акватории гражданского порта аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины.

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    6 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от инициатив Германии, Франции и Великобритании по Украине, отказавшись от поездки на саммит ЕС – Западные Балканы в Черногории, пишет Repubblica.

    Скептическое отношение Джорджи Мелони к инициативам по Украине лидеров Германии, Франции и Британии стало причиной напряженности с ключевыми столицами Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.

    Отсутствие Мелони на саммите ЕС – Западные Балканы в черногорском Тивате источники связали именно с этой напряженностью. Официально в окружении премьера ее неприезд объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров. Итальянские власти, по сведениям Repubblica, убеждены, что без участия США достичь каких-либо договоренностей по Украине невозможно.

    Рим также сохраняет дистанцию по вопросу возможной отправки войск на Украину в составе «западной коалиции» и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС. «Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», – заявил источник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелони ранее отказалась отправлять итальянских военных на Украину по предложению Франции и Британии.

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники Bloomberg.

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    7 июня 2026, 03:57 • Новости дня
    Киев объявил о сохранении фильтрации для россиян при въезде на Украину после СВО

    Сибига: После СВО фильтрация для россиян при въезде на Украину сохранится

    Tекст: Антон Антонов

    Украина сохранит жесткие ограничения въезда для граждан России и после завершения конфликта, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», – сказал Сибига.

    Сибига уточнил, что такой порядок останется в силе и после завершения конфликта, передают РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенгенскую зону бойцам СВО.

    Сибига призвал партнеров Киева запретить въезд в Европу для российских ветеранов СВО.

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    6 июня 2026, 23:31 • Новости дня
    Россия и Украина договорились о взаимной передаче справок для граждан

    Лантратова и Лубинец договорились о передаче документов граждан России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Омбудсмены России и Украины договорились стать каналом передачи справок и других документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Вот смотрите, что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок». – сообщила Лантратова в интервью ИС «Вести».

    Она пояснила, что документы нет возможности получить, поскольку прерваны дипломатические отношения. В результате Лантратова договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, что омбудсмены станут «каналом взаимодействия, передачи этих справок».

    «Дмитрий Валерьевич сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже», – сообщила она.

    Договоренности были достигнуты на встрече с украинским омбудсменом, которая прошла накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лантратова сообщала о подготовке встречи с украинским омбудсменом.

    Аппарат российского омбудсмена добился возвращения 165 жителей Курской области с подконтрольных Киеву территорий.

    В пятницу сообщалось, что трем российским семьям удалось вернуться с Украины в Россию через белорусский пункт пропуска «Новая Гута» в рамках гуманитарной акции.

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    7 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Усилия главы киевского режима казаться брутальным персонажем боевиков выглядят нелепо из-за абсолютного несоответствия его внешности знаменитому голливудскому типажу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.

    Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.

    Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.

    Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.

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