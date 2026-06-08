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Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине
Украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию конфликта, совершая террористические атаки на мирные объекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку на пассажирский поезд.
Песков прокомментировал недавнюю атаку на пассажирский поезд Москва – Симферополь, передает РИА «Новости».
«Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому. Но вы видите, что сам киевский режим делает все, чтобы затормозить этот процесс», – подчеркнул представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, в текущих условиях крайне сложно представить возможность ведения переговоров. Преступные действия украинской стороны, направленные против мирных граждан и детей, полностью блокируют дипломатический путь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования конфликта.
Представитель Кремля обратил внимание на регулярные атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре.
Обязательным шагом для старта дипломатического диалога он обозначил вывод подразделений ВСУ с российских территорий.