  • Новость часаКСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония спровоцировала Китай на «морскую спецоперацию»
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    Матч Дании с Украиной завершился досрочно после обморока футболиста Эриксена
    Глава шведской ABB Виорд предрек Европе высокие цены на газ
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана
    Оппозиция Армении заявила о «каруселях» на парламентских выборах
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    Мнения
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    21 комментарий
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    18 комментариев
    8 июня 2026, 01:27 • Новости дня

    Офис Зеленского негласно притормозил сделку Украины и США по недрам

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского негласно приостановил реализацию сделки с Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, пишут украинские СМИ.

    «Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <...> дали команду притормозить», – заявил источник в добывающей промышленности Украины.
    По его словам, потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что ключевой интерес Зеленского и его офиса в этой сделке заключался в попытке «задобрить Трампа». В Киеве рассчитывали, что глава Белого дома продолжит военную и финансовую поддержку, представляя ее как американские взносы в совместный фонд для будущих инвестиций в добывающий сектор Украины. Однако, по словам собеседника, Трамп согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.

    После этого, отметил источник, у украинских властей пропало стремление продвигать соглашение, а по вертикали была спущена негласная установка не оказывать сделке особого содействия и максимально ее тормозить. При этом публично об этом не заявляют, чтобы не обострять отношения с Трампом. Одновременно в Киеве изучают возможность привлечения к разработке украинских ресурсов европейских инвесторов.

    В начале года на Украине провели конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области. Победителем стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, которого называют другом Трампа. Вскоре результаты конкурса были оспорены через украинский суд, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В мае 2025 года Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах.

    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (13)
    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Миллионы граждан Украины выражают в интернете протест против продолжения конфликта и радикальной националистической политики правительства, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

    Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

    Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

    В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

    В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.

    Комментарии (5)
    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (14)
    7 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.

    В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.


    Комментарии (17)
    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

    Комментарии (4)
    7 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Усилия главы киевского режима казаться брутальным персонажем боевиков выглядят нелепо из-за абсолютного несоответствия его внешности знаменитому голливудскому типажу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.

    Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.

    Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.

    Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.

    Комментарии (12)
    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники сбиты над Миллеровским районом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    О пострадавших не сообщалось. По словам главы региона, на данный момент беспилотная угроза для жителей сохраняется. Слюсарь призвал граждан к максимальной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проезжую часть в Хостинском районе Сочи упали обломки БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 07:18 • Новости дня
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были ликвидированы в период с 20.00 до 7.00 мск, сообщает ведомство в «Максе».

    Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

    Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    В Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники одесского военкомата похитили больного священника канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.

    Представители военного комиссариата задержали клирика. «В Одессе (сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили протодиакона Троицкого собора… У него диагностирован ряд заболеваний, в частности, миопия и проблемы с позвоночником, подтвержденные медицинскими документами», – сообщил Союз православных журналистов, передает РИА «Новости».

    Несмотря на диагнозы, комиссия сочла священнослужителя полностью годным к военной службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники военкомата в Винницкой области похитили клирика Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

    В феврале представители ТЦК увезли настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика прямо от подъезда его дома в Волынской области.

    В прошлом году военкомы в Одесской области задержали настоятеля Троицкого храма Александра Московчука.

    Комментарии (3)
    7 июня 2026, 03:57 • Новости дня
    Киев объявил о сохранении фильтрации для россиян при въезде на Украину после СВО

    Сибига: После СВО фильтрация для россиян при въезде на Украину сохранится

    Tекст: Антон Антонов

    Украина сохранит жесткие ограничения въезда для граждан России и после завершения конфликта, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», – сказал Сибига.

    Сибига уточнил, что такой порядок останется в силе и после завершения конфликта, передают РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенгенскую зону бойцам СВО.

    Сибига призвал партнеров Киева запретить въезд в Европу для российских ветеранов СВО.

    Комментарии (1690)
    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 07:31 • Новости дня
    Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков

    Рожин: Российские дроны кошмарят транспорт ВСУ на трассе Сумы – Харьков

    Tекст: Антон Антонов

    Российские беспилотники уничтожают автотранспорт ВСУ на трассе Сумы – Харьков, сообщил военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на местные власти.

    По словам Рожина, харьковские власти жалуются, что «наши дроны стали кошмарить автотранспорт противника на трассе Сумы-Харьков». «Уничтожено большое кол-во машин», – сообщил он в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось об уничтожении средств снабжения ВСУ под Харьковом.

    Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 40 автомобилей ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 05:17 • Новости дня
    Девушка распылила газ в полицейского в Киеве при попытке помешать мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве девушка с газовым баллончиком попыталась помешать мобилизации своего парня и распылила газ в полицейского, сообщили украинские СМИ.

    «В Киеве на Дарнице девушка задула полицейского газом во время мобилизации ее парня», – пишут украинские СМИ.

    На размещенных кадрах видно, как девушка становится перед микроавтобусом с сотрудниками военкомата и пытается не дать машине тронуться. После того как из салона выходит полицейский, она направляет струю из газового баллончика в его сторону, передает РИА «Новости».

    К ним подбегает мужчина в гражданской одежде и пытается физически удержать микроавтобус. Он громко требует «отпустить пацана» и обращается к прохожим за поддержкой, после чего полицейский возвращается в машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае граждане Украины трижды за неделю вступали в силовое противостояние с военкомами для защиты людей от принудительного призыва.

    В конце апреля группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    В столице Украины представители территориального центра комплектования задержали и отправили на службу мужчину с инвалидностью, несмотря на его снятие с воинского учета.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Советник британского премьера прибыл на переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера, прибыл в Лондон для участия в переговорах, посвященных ситуации на Украине.

    Советник по безопасности британского премьер-министра Джонатан Пауэлл прибыл в Лондон на переговоры по Украине, передает РИА «Новости». Он приехал в резиденцию на Даунинг-стрит в одиночку, опередив других политических лидеров.

    Ожидается, что в воскресенье состоится встреча Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера. Стороны планируют обсудить возможные переговоры с Россией. Ранее источник сообщил, что в феврале Пауэлл возглавлял британскую делегацию в Женеве на переговорах России, США и Украины.

    Пауэлл известен как сторонник интервенционизма. В 2007 году он публично защищал западные интервенции, заявляя, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии. Он также признал, что Лондон оказывал давление на США, призывая к наземной операции против сербских сил.

    Ранее европейские лидеры неоднократно встречались с Зеленским, но к прогрессу это не привело. Недавно Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письменным вариантом этого предложения. На ПМЭФ президент РФ отметил желание закончить конфликт, добавив, что Киев не готов к мирным договоренностям.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    ОПЕК: Россия увеличит добычу нефти в июле
    Politico: Франция разместит войска на Кипре
    В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет – русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    • Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации