Дмитрий Зубарев

Причины перехода бывших украинских военных на сторону России озвучили бойцы специального отряда, сообщает РИА «Новости». Александр Бабенко, один из военнослужащих, прямо заявил: «Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который существует на Украине». По его словам, возвращаться на территорию, подконтрольную киевскому режиму, он не желает.

Другой военнослужащий, Павел Больбот, отметил, что еще во время службы открыто заявлял сотрудникам украинского военкомата о намерении перейти на российскую сторону при первой возможности. Он подчеркнул, что желание оказаться на стороне России у него сформировалось задолго до фактического перехода.

В российских силовых структурах также сообщили, что боевики ВСУ убили своего сослуживца, который собирался донести командованию о планах дезертирства среди военных.

