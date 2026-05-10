Лавров: Зеленский – комедиант, который пытается играть в трагедию

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как артиста, который не справляется с драматическим амплуа. Своим мнением руководитель ведомства поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».

«У него такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию», – констатировал российский дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также критически оценил действия украинского лидера. В частности, он назвал откровенным цирком и клоунадой указ Зеленского, который якобы позволяет провести парад в Москве.

анее глава российского внешнеполитического ведомства сравнил политические амбиции Владимира Зеленского с поведением крыловской Моськи.