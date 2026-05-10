Лавров: Зеленский – комедиант, который пытается играть в трагедию
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров оценил действия украинского лидера Владимира Зеленского, отметив его безуспешные попытки сменить привычное комедийное амплуа на серьезную драматическую роль.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал Владимира Зеленского как артиста, который не справляется с драматическим амплуа. Своим мнением руководитель ведомства поделился в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, передают «Вести».
«У него такая профессия изначальная. Он хороший комедиант, но пытается играть в трагедию», – констатировал российский дипломат.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также критически оценил действия украинского лидера. В частности, он назвал откровенным цирком и клоунадой указ Зеленского, который якобы позволяет провести парад в Москве.
Помощник президента России Юрий Ушаков связал указ украинского лидера о параде в Москве с его прошлым в КВН.
анее глава российского внешнеполитического ведомства сравнил политические амбиции Владимира Зеленского с поведением крыловской Моськи.