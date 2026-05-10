Ушаков: Украина понимает, что рано или поздно выведет войска из Донбасса

Tекст: Дарья Григоренко

Ушаков в интервью Павлу Зарубину отметил, что на Украине осознают необходимость этого шага: «Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», передают «Вести».

Он подчеркнул, что перспектива для новых шагов по урегулированию ситуации на Украине появится только после того, как нацеленное на вывод войск решение будет реализовано. Он отметил, что участники предыдущих переговорных раундов уже пришли к пониманию: для подвижек вперед одна из сторон должна сделать важный шаг.

По словам Ушакова, без данного шага любые будущие переговоры могут затянуться на десятки раундов, но реальные изменения останутся недостижимыми.

Ранее Ушаков сообщил, что в настоящее время проведение нового раунда трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеет смысла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что вывод украинских войск из Донбасса стал бы стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны. Он также называл требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».