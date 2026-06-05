Несколько пригородных поездов отменили в Крыму

Tекст: Вера Басилая

Южная пригородная пассажирская компания скорректировала расписание движения железнодорожного транспорта, передает РИА «Новости».

С 5 июня приостанавливается курсирование составов на направлениях между Симферополем, Севастополем и Евпаторией. Также изменения затронут маршруты, связывающие Феодосию, Джанкой, Владиславовку, Армянск, Азовскую и Керчь.

Помимо полной отмены некоторых рейсов, перевозчик внес корректировки в действующий график движения на 5 и 6 июня. Пассажирам рекомендуют заранее проверять время отправления нужных составов.

Актуальная информация доступна гражданам в режиме онлайн. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на официальном сайте компании или через мобильное приложение для покупки билетов.

Накануне Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских составов из-за угрозы атаки беспилотников.

В этот же день станция Джанкой получила статус технической для пропуска поездов без остановок.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения.